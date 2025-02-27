«Наш город может похвастаться адекватной стоимостью отдыха»

На фоне экологической катастрофы в Черном море, вызванной крушением танкеров, в Новороссийске ожидают принять 1,7 млн гостей (+13% год к году). Начальник городского управления туризма и курортов Лариса Григорьян рассказала «Ъ-Новороссийск» о том, готовы ли город и отельеры к росту торпотока.

Лариса Григорьян

Фото: предоставлено автором

«Исходя из мониторинга бронирований, проведенного в отношении ключевых предприятий туристской отрасли города, можно сделать вывод, что предстоящий туристический сезон в Новороссийске состоится.

По нашим ожиданиям, в 2025 году Новороссийск сможет привлечь значительное количество туристов — 1,7 млн человек. Конечно, если экологическая ситуация будет стабилизирована. Для сравнения — в 2024 году город-герой посетили 1,5 млн туристов. Летний сезон также должен показать положительную динамику, но в пределах 5-10% (за летний период 2024 года Новороссийск принял порядка 568 тыс. чел.), так как часть туристов может перестраховаться и выбрать альтернативные направления из-за опасений, связанных с экологией.

Но хочется отметить, что Новороссийск для отдыхающих — это не просто пляжный отдых, это исторические и патриотические экскурсии. В городе много памятников Великой Отечественной войны, развивается эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и винодельням); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). В преддверии высокого сезона, мы запускаем новые отели повышенного комфорта, активно развиваем инфраструктуру объектов туристского показа и пляжных территорий, в том числе, создавая условия для маломобильных групп населения. Мы расширяем сеть туристических маршрутов, которые можно посетить абсолютно бесплатно, сейчас у нас готовы 736 км разнообразных турмаршрутов. В городе проводится огромное количество событийных мероприятий, которые отличаются по тематике и масштабу.

Кроме того, наш город может похвастаться адекватной ценовой политикой на фоне именитых курортов. Рост средней стоимости отдыха в Новороссийске: высокий сезон — увеличение в пределах 7-15%; низкий сезон это 5-7%».