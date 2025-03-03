Депутаты предложили обязать владельцев жилья сообщать в МВД о квартиросъемщиках

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от партии «Единая Россия» предложили ввести обязательное уведомление о квартиросъемщиках. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает газета «Известия».

Инициатива предполагает, что собственники жилья и арендаторы будут обязаны сообщать в МВД и управляющие компании о фактах сдачи квартир и передавать данные нанимателей.

«Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», — пояснила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Инициативу планируют поддержать в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Речь идет и о повышении антитеррористической защищенности граждан, и борьбе с незаконной миграцией и противоправными действиями неофициальных жильцов, сохранении общего имущества при аварийных ситуациях. Если такой механизм заработает, то жители многоквартирных домов почувствуют себя в большей безопасности»,— отметил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Сейчас владельцам жилых помещений, сдающим жилье иностранцам, грозит штраф на сумму до 4 тыс. руб. за отказ в регистрации мигранта по месту пребывания. Кроме того, собственник должен уведомить ОВД о расторжении договора аренды с иностранцем.