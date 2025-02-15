МВД напомнило собственникам квартир о штрафах за отказ ставить на учет мигрантов

Владельцам жилых помещений, сдающим жилье иностранцам, грозит штраф на сумму до 4 тыс. руб. за отказ в регистрации мигранта по месту пребывания, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД. Ведомство напомнило, что постановка иностранца на учет — обязанность собственника.

Есть два вида миграционного учета: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Иностранец в любом случае не имеет права регистрировать родственников, пересдавать недвижимость или распоряжаться ею. Исключение делают для детей мигрантов, но только в случае, если они проживают вместе.

О расторжении договора аренды собственник жилья должен уведомить ОВД, после этого иностранца снимают с учета. Для этого арендодатель должен заполнить заявление и направить уведомление об убытии жильца. Постановка на миграционный учет не несет дополнительных расходов, сделать это можно в том числе через «Госуслуги», передает ТАСС.

С 5 февраля на сайте МВД и на портале госуслуг заработал реестр так называемых контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах, например, не могут регистрировать юрлица и имущество.

Подробности — в материале «Ъ» «Высылаемых мигрантов включили в сеть».