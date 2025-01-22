Ефимов про стройку терминала аэропорта: задержек с поставкой материалов нет

Премьер Удмуртии Роман Ефимов посетил строительную площадку нового терминала аэропорта Ижевска. По его словам, на объекте работает порядка 120 человек, материалов достаточно, задержек с их поставкой нет. Об этом пишет пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«По плану (подрядной организации.— "Ъ-Удмуртия") с марта мы начнем устанавливать систему обработки багажа, в апреле перейдем к благоустройству территории перед аэровокзалом, а далее приступим к пуско-наладке коммунальных сетей, лифтов и эскалатора. Параллельно будет продолжаться отделка. После ее завершения будем монтировать специальное оборудование, в том числе интроскопы»,— заявил господин Ефимов.

В проекте предусмотрена установка трех телетрапов, для которых уже смонтированы галереи. Ожидается, что их монтаж начнется при благоприятных погодных условиях.

Сейчас на первом и втором этажах укладывается финишное покрытие пола. Внутренние работы в помещении для обработки багажа завершены.

Активно монтируются наружные сети, включая фундаменты под трансформаторы, дизельные электростанции и системы очистки сточных вод. Прокладывается ливневая канализация. Монтаж кровли готов на 98%, практически завершили установку фасадов.

«Происходит дооснащение терминала. Сейчас выполняются отделочные работы. Под финишную отделку готовы полы, потолки, стены и так далее. Установлены системы хладоснабжения и вентиляции, продолжается монтаж слаботочных систем, электроснабжения и отопления. Здесь в терминале тепло, это значит, что у нас работает тепловой контур, происходит снабжение свежим воздухом»,— доложил премьеру о ходе работ гендиректор компании «Ижавиа» Александр Синельников.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 год с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года.

В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа.