Источник: Концерт Лолиты Милявской в Перми отменен

На платформе «Яндекс Афиша» приостановлена продажа билетов на концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта на площадке спорткомплекса им. Сухарева в Перми. На официальном сайте исполнительницы информация о предстоящем событии также не содержится. Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник в ЦСП, концерт отменен, однако от организаторов мероприятия поступило возражение, которое сейчас находится в проработке. В ЦСП информацию об отмене выступления Лолиты пока не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лолита Милявская

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Лолита Милявская

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

При этом продажи билетов на концерт исполнительницы продолжаются на платформе kassir.ru.

Напомним, в прошлом году выступление Лолиты Милявской в Перми было отменено. Тогда организаторы решили расторгнуть договор с выбранной площадкой — ДК им. Солдатова. Причины такого решения не сообщались. Отмены выступлений артистки начались после ее участия в скандальной вечеринке с «почти голым» дресс-кодом в ночном клубе Mutabor в конце декабря 2023 года.