Пожилой петербурженке выплатили 300 тысяч рублей за сломанную лодыжку на гололеде

Прокуратура добилась компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей для 61-летней петербурженки, которая в январе 2024 года сломала лодыжку левой голени после падения на скользкой дороге в Невском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за того, что СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» не обрабатывало внутриквартальную территорию средствами против гололеда. Перед тем, как принять решение, в суде учли состояние здоровья местной жительницы и ее возраст.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жительнице Петербурга выплатили 500 тыс. рублей за травму, полученную при падении на тротуаре у дома 24 по проспекту Науки.

Андрей Маркелов