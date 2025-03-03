Депутат Гаврилов заявил об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

С 2025 года выросли размеры возврата по имущественному налоговому вычету, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов (КПРФ). Лимит налогового вычета остается прежним — 2 млн руб., но размер возврата увеличивается при разных ставках.

Как пояснил депутат, раньше налог рассчитывался из единой ставки 13%, а сейчас величина возврата зависит от конкретных ставок налога, по которым был уплачен НДФЛ. В качестве примера он сказал, что человек с годовым доходом до 2,4 млн руб. сможет вернуть максимум 260 тыс. руб., а те, кто платит налог по ставке 22%,— 440 тыс. руб.

Также вырастет возврат по ипотечным процентам: вместо 390 тыс. руб. при 13% НДФЛ он увеличится до 660 тыс. руб. для тех, кто попадает под ставку 22%. Налогоплательщик со случайными доходами, использующий оба вида имущественного дохода, сможет получить до 1,1 млн руб. возврата, уточнил господин Гаврилов.

По итогам 2024 года в бюджетную систему РФ поступило 56,3 трлн руб. доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой. По ее данным, рост поступлений в годовом выражении составил 20,3%. Минфин говорил, что пока не планирует менять параметры налоговой системы.

Подробности — в материале «Ъ» «Налоговые сборы в 2024 году выросли на 20%».