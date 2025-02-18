Минфин не планирует менять параметры налоговой системы

Сформированный на 2025-2027 годы бюджет предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, заявил Минфин. Ведомство не считает необходимым корректировать основные параметры налоговой системы.

Накануне, 17 февраля, директор департамента Минфина Данил Волков допустил изменения в налоговой политике в соответствии «с текущими вызовами и угрозами». При этом он подчеркнул, что вне зависимости от ситуации Минфин намерен исполнить поручение президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы.

Закон о донастройке налоговой системы Владимир Путин подписал в июле 2024 года. Изменения вступили в силу с 2025 года. Так, была введена многоступенчатая шкала НДФЛ от 13% до 22%. Ставка на доходы от 2,4 млн до 5 млн руб. в год выросла до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— до 22%. Ставка для граждан с доходом ниже 2,4 млн руб. в год осталась на уровне 13%.

Подробнее изменениях в законодательстве — в материале «Ъ» «Налоговый пакет обрел итоговый вид».