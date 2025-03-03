FT: Prada может выкупить Versace за €1,5 млрд

Итальянский модный дом Prada стал наиболее вероятным покупателем Versace у холдинга Capri Holdings, пишет Finacial Times (FT) со ссылкой на источники. Стоимость сделки, по данным газеты, составит около €1,5 млрд.

По словам собеседников FT, обсуждение сделки между Prada и Capri началось несколько месяцев назад. Компании могут заключить ее «в течение нескольких недель». Изначально Capri запрашивал за продажу Versace €3 млрд, что затянуло переговоры.

Холдинг Capri, которому также принадлежат Michael Kors и Jimmy Choo, приобрел итальянский модный дом Versace в 2018 году за €1,85 млрд. Prada помимо ее основного бренда владеет Miu Miu и Church's.