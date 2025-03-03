С Плесецка запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк». Запуск ракеты с космическим аппаратом провели в интересах министерства обороны.

Минобороны сообщило «РИА Новости», что ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 1:22 мск. Запуск осуществлял боевой расчет космических войск ВКС.

«Союз-2.1б» — одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее используют для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В предыдущий раз «Союз-2.1б» запускали с Байконура 25 декабря 2024 года, ракета вывела на орбиту спутник высокодетальной съемки.