Гордуму Екатеринбурга уличили в нарушении правил работы с обращениями граждан

Прокуратура Свердловской области завершила проверку гордумы Екатеринбурга, которая проводилась по заявлению регионального отделения «Народного фронта» (НФ), сообщил “Ъ” руководитель отделения Вадим Савин. Организация обратилась в надзорное ведомство после того, как направила десять жалоб жителей Екатеринбурга, собранных при подготовке к прямой линии с президентом Владимиром Путиным, главе города Алексею Орлову и в гордуму. Вопросы касались проблем с жильем, ЖКХ, благоустройством. Из мэрии ответы пришли, а из гордумы — нет.

Как пояснил господин Савин, вопросы граждан направляли с весны 2024 года через форму для приема обращений на сайте гордумы, но в декабре этот раздел с сайта был удален. После этого НФ подал заявление в прокуратуру Екатеринбурга, предположив, что затеряться могли и обращения других граждан. Городское надзорное ведомство, по словам Вадима Савина, прислало «формальный ответ», что поданные НФ жалобы в думе не зарегистрированы. Тогда представители НФ обратились в областную прокуратуру, которая инициировала свою проверку. По ее итогам, рассказали в НФ, в работе думы были обнаружены нарушения федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», которые предписано устранить в течение месяца. Конкретные нарушения в ответе прокуратуры не указаны, в надзорном ведомстве от комментариев отказались.

В гордуме Екатеринбурга подтвердили факт завершения «плановой прокурорской проверки» и отметили, что постоянно проводят внутренний контроль работы с поступающими обращениями. Сбоев в их получении, обработке или направлении ответов зафиксировано не было, заверили в думе. «В соответствии с законодательством какие-то обращения мы переадресовываем в другие ведомства. Но на большинство запрашиваем данные и отвечаем сами. В том числе и для исключения отписок»,— сказала председатель гордумы Анна Гурарий, уточнив, что обращения от НФ в думский аппарат не поступали. В пресс-службе думы также напомнили, что обращение в городской парламент можно направить через электронную приемную на сайте, по телефону, через сервис «Госуслуги» и обычной почтой либо записаться на прием непосредственно к председателю думы.

Анна Капустина, Екатеринбург