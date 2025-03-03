Юридическое плохо отделяется от политического

Конституционный суд (КС) должен в ближайшее время решить, когда у руководителя парторганизации появляются полномочия подписывать документы для избиркома: с момента избрания или после внесения этой информации в ЕГРЮЛ. Вопрос принципиальный, ведь это определяет уровень зависимости партии от решений, принимаемых госорганом, настаивает обратившееся в КС псковское отделение партии «Яблоко». Как выяснил “Ъ”, единой позиции на этот счет нет даже у органов власти: если в Госдуме считают, что законы, не относящиеся к избирательному законодательству, не должны снижать установленный уровень гарантий, то представители президента и Совета федерации в КС, напротив, убеждены: только запись в реестре делает руководителя правомочным.

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Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для проверки норм законов об НКО и о государственной регистрации юрлиц стала жалоба псковского «Яблока», получившего отказ в регистрации семи партсписков на муниципальных выборах в 2023 году. Такое решение избиркомы мотивировали тем, что новый лидер псковских «яблочников» Артур Гайдук, заверивший поступившие в избирком документы, на тот момент не был внесен ФНС в список лиц, имеющих право действовать от имени регионального отделения без доверенности. Это произошло через два дня после партконференции, выдвинувшей кандидатов на выборы. В своей жалобе в КС партия доказывает, что такое толкование закона является неконституционным, поскольку ограничивает права избирательного объединения и кандидатов и не соответствует задаче организации демократического избирательного процесса.

С этими аргументами отчасти согласен представитель Госдумы в КС Юрий Петров, следует из отзывов на жалобу, с которыми ознакомился “Ъ”. Законы, не относящиеся к избирательному законодательству, не должны снижать установленный им уровень гарантий избирательных прав граждан, а значит, нормы закона об НКО не должны устанавливать дополнительные ограничения избирательного права, в том числе препятствующие участию партии в выборах, пишет господин Петров. Следовательно, сроки начала реализации и объем таких полномочий главы партийного отделения не должны зависеть от принимаемых госорганом решений по внесению изменений в ЕГРЮЛ, настаивает он. Впрочем, по мнению депутата, спорные положения не противоречат Конституции: просто они не должны становиться основанием для отказа в регистрации.

А вот полпред президента в КС Александр Коновалов с таким подходом не согласен. Он напоминает, что запись в реестре появляется на основании информации, которую в ФНС передает Минюст. А тот, помимо прочего, проверяет представленные партией документы и может отказать в их передаче. И если новый председатель получит полномочия до внесения данных о нем в ЕГРЮЛ, «это может привести к существенным коллизиям в правоприменительной практике» в случае последующего отказа в передаче сведений. В свою очередь, представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас объясняет, что предъявляемые к партийным лидерам требования нужны, чтобы обеспечить стабильность гражданского оборота. Впрочем, признает господин Коновалов, подача списка за два дня до внесения данных в реестр не настолько страшное нарушение, чтобы отказывать в регистрации всего списка.

Юрист псковского «Яблока» Виталий Исаков указывает, что представители президента и Совфеда так и не объяснили, почему для решения вопроса о полномочиях руководителя избирательного объединения предложено опираться на положения гражданского законодательства, пренебрегая нормами специальных законов о партиях и о выборах. Хотя именно к этой проблеме пытался привлечь внимание заявитель. На самом деле партии уже давно руководствуются в своей деятельности нормами Гражданского кодекса, уточняет электоральный юрист Гарегин Митин. Но претензии к руководству псковского «Яблока» выглядят чрезмерными, и ранее партии с таким не сталкивались, отмечает он. Кроме того, из разъяснения Центризбиркома от 2006 года по вопросу о полномочиях следует, что заверять списки кандидатов руководитель партийного отделения вправе сразу после избрания. Скорее всего, КС даст толкование в пользу партии, но не увидит оснований для изменения закона, предполагает эксперт.

Анастасия Корня