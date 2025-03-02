Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в ТЦ в Мытищах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковном городе Мытищи. Дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Стрелявший задержан, заявила пресс-служба комитета.

По версии следствия, у посетителя центра возник конфликт с охранниками. В результате мужчина произвел несколько выстрелов, по предварительным данным, из травматического оружия.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали три человека, в том числе и сам стрелок. Остальным посетителям удалось покинуть здание через черный выход. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.