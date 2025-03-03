Банкирам подготовили заокеанский процесс

Как стало известно “Ъ”, в Москве полицией завершено расследование уголовного дела о миллиардных хищениях в Судостроительном банке (СБ-банк). В преступлении обвиняются уехавшие в Канаду бывший совладелец этого кредитного учреждения Андрей Вовченко и экс-банкир Степан Мелконов. Процесс будет проходить в заочном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, адвокаты бывшего совладельца ныне обанкроченного Судостроительного банка Андрея Вовченко и Степана Мелконова, в свое время входившего в топ-менеджмент нескольких впоследствии разорившихся кредитных учреждений, завершили ознакомление с материалами уголовного дела финансистов. В ближайшее время обвинительное заключение будет передано на утверждение в Мосгорпрокуратуру. Обоим фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении Андрея Вовченко и Степана Мелконова будет рассмотрено в заочном режиме Замоскворецким судом Москвы.

Расследование масштабных хищений средств из СБ-банка правоохранительные органы ведут с января 2018 года. С тех пор в отношении топ-менеджеров этого кредитного учреждения был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Именно 61-летний Степан Мелконов и 64-летний Андрей Вовченко являются их основными фигурантами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко выступал в качестве организатора фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Ее Судостроительный банк лишился в феврале 2015 года с долгом перед вкладчиками в размере более 37 млрд руб. Интересно, что всего за год до краха СБ-банк входил в сотню крупнейших российских банков по сумме чистых активов, а его клиентами являлись промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и туристические фирмы. Среди них, например, фигурировали: ГК СУ-155, Ассоциация авиационных грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Эксперт», магазины «Магнолия» и другие.

Из материалов дела следует, что все договоры переуступки прав требования в феврале 2015 года заключал господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, уехал в Канаду. Там же, но уже летом 2021 года оказался и Степан Мелконов. Причем последний долгое время проходил по делу в качестве свидетеля, а уехать за границу решил в тот момент, когда перед ним замаячила перспектива смены статуса на обвиняемого и ареста. В итоге первым 8 февраля 2021 года в международный розыск объявили Андрея Вовченко, а через год и Степана Мелконова. Арестованы фигуранты были заочно Тверским судом Москвы в 2022 году.

Как было установлено в ходе следствия, именно господин Мелконов являлся конечным выгодоприобретателем от незаконных сделок с банковскими активами, которые осуществлял Андрей Вовченко. Например, таким образом, как считают в полиции, Степан Мелконов через аффилированные компании стал одним из конечных бенефициаров похищенного у СБ-банка столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Азовский», стоимость которого составляет порядка 2 млрд руб. Приобретен он им был, по версии полицейских, по поддельному договору, который в банке никогда не оформлялся, а деньги за этот ТРЦ в СБ-банк не поступали. По ходатайству следствия в рамках уголовного дела Никулинский райсуд Москвы в 2020 году наложил на «Азовский» арест.

Пострадало от действий обвиняемых Вовченко и Мелконова, как выяснили в МВД, и издательство «Росмэн», входящее в топ-5 крупнейших в стране и единственное, специализирующееся на выпуске только детских книг. Его махинаторы, по версии следствия, использовали для вывода из банка и последующего присвоения $2,2 млн. Для этого, как следует из материалов уголовного дела, Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По условиям этой сделки к последнему перешло право требования долга в размере более $2,2 млн к кредитовавшейся в СБ-банке компании «Росмэн». О том, что рассчитываться придется с «Сай-гоном», а не с банком, издатели узнали вскоре после того, как кредитное учреждение лишилось лицензии. По данным полицейских, руководство «Росмэна» проверило поступившее к ним требование о выплате денег и никакого подвоха не обнаружило. В итоге в сентябре 2015 года $2,2 млн ушли на счет ООО. Между тем, говорится в деле, фирма «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой заявлены подготовка и прядение текстильных волокон, на самом деле не вела реальной хозяйственной деятельности. По версии следствия, она была подконтрольна банкиру Степану Мелконову. При этом следователи выяснили, что за полученное у СБ-банка право получить крупный долг с издательства ООО рассчиталось с кредитным учреждением векселями Военно-промышленного банка (лишен лицензии 26 сентября 2016 года), которые, согласно выводам экспертизы, стоили 1 руб.

Стоит также отметить, что злоумышленники якобы планировали завладеть еще одним крупным активом — основным зданием СБ-банка в Москве на Садовнической улице. Однако сделать этого не смогли, поскольку Агентство по страхованию вкладов успело перевести недвижимость в конкурсную массу.

Напомним, что в сентябре 2020 года за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 11 млрд руб. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бывшего директора департамента кредитования СБ-банка Ирину Кукарскую и ее экс-подчиненного Сергея Зыкова к трем с половиной и четырем с половиной годам колонии соответственно. При этом вынесенное решение оба посчитали слишком суровым и обжаловали приговор. Однако Мосгорсуд, вопреки ожиданиям осужденных, счел решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и добавил каждому из них еще по полтора года.

В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование о выводе из СБ-банка еще более двух десятков миллиардов рублей. В нем фигурируют другие бывшие топ-менеджеры, находящиеся в федеральном и международном розыске. Среди них, например, экс-президент банка Андрей Егоров и. о. председателя правления Алексей Парфенов.

Олег Рубникович