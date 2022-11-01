Издателей обвели вокруг банка

Как стало известно “Ъ”, в схеме хищений активов из лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) его бывший топ-менеджмент использовал детское книжное издательство «Росмэн», одно из крупнейших в России. Переуступив права требования по долгу в $2,2 млн фиктивной фирме, организаторы этой аферы, находящиеся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко и один из конечных выгодоприобретателей от этой сделки — экс-банкир Степан Мелконов, вынудили «Росмэн» рассчитаться с подконтрольным им ООО «Сай-гон». В итоге деньги вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе, осели в карманах предполагаемых мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года СБ-банка выявлен новый эпизод. Как установили сотрудники МВД, для вывода из банка и последующего присвоения $2,2 млн было использовано издательство «Росмэн», входящее в топ-5 крупнейших издательств страны и единственное специализирующееся на выпуске только детских книг. Его самый известный проект — серия книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Как следует из материалов уголовного дела, которое столичная полиция возбудила по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незадолго до отзыва у СБ-банка лицензии — это произошло 16 февраля 2015 года — бывший совладелец этого кредитного учреждения Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По условиям этой сделки к последнему перешло право требования к компании «Росмэн» долга в размере более $2,2 млн. О том, что рассчитываться придется с «Сай-гоном», а не с банком, издатели узнали вскоре после того, как кредитное учреждение лишилось лицензии. По данным полицейских, руководство «Росмэна» проверило поступившее к ним требование о выплате денег и никакого подвоха не обнаружило. В итоге в сентябре 2015 года $2,2 млн ушли на счет ООО. В «Росмэне» “Ъ” заявили, что, пока идет следствие, комментировать ситуацию они не могут.

Между тем, как установили оперативники, фирма «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой заявлены подготовка и прядение текстильных волокон, на самом деле не вела реальной хозяйственной деятельности. По версии следствия, она была подконтрольна одному из выгодоприобретателей похищенных из СБ-банка активов — экс-банкиру Степану Мелконову. Во всяком случае, именно такие показания дал ряд свидетелей, включая якобы и гендиректора ООО «Сай-гон». При этом следователи выяснили, что за полученное у СБ-банка право получить крупный долг с издательства ООО рассчиталось с кредитным учреждением векселями Военно-промышленного банка, которые, согласно выводам экспертизы, стоили 1 руб.

Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через своего адвоката заявил следствию, что сделка по переуступке прав требования этого долга с его стороны была оформлена по всем правилам. При этом ее конечным бенефициаром он якобы назвал неких выходцев с Кавказа, очевидно, намекая на семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, члены которой, как позже утверждали СМИ, являлись клиентами СБ-банка. Впрочем, подтверждения, что эту сделку господин Вовченко провернул в интересах кого-либо, кроме Степана Мелконова, подтверждения не нашла. Более того, в ходе допросов свидетелей выяснилось, что в самом СБ-банке о договоре цессии с ООО «Сай-гон» никто не знал. Этот факт дает следователям основания полагать, что документ, скорее всего, вообще был фиктивным и оформить его господин Вовченко вполне мог задним числом. На данный момент правоохранителям известно как минимум о пяти подобных договорах переуступки прав требования на сумму более 3 млрд руб. Ни по одному из них СБ-банк не получил от цессионариев ни копейки.

В итоге вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам, деньги издательства «Росмэн» оказались у предполагаемых мошенников.

Напомним, что Андрей Вовченко и Степан Мелконов, основные фигуранты целого ряда уголовных дел о хищении активов СБ-банка, сейчас проживают в Канаде. Первый перебрался туда через три месяца после краха кредитного учреждения. А вот господин Мелконов — только в прошлом году, когда замаячила перспектива ареста. До этого экс-банкир проходил по делу в качестве свидетеля. В июле нынешнего года Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Степана Мелконова. 2 ноября аналогичное ходатайство будет рассмотрено и в отношении Андрея Вовченко.

Судостроительный банк был образован в 1994 году, а с 2008 года стал называться СБ-банк. Его основными клиентами являлись промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и туристические фирмы. Среди них, например, фигурировали ГК СУ-155, Ассоциация авиационных грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Эксперт», магазины «Магнолия» и ряд других. За год до отзыва лицензии входил в сотню крупнейших российских банков по сумме чистых активов. Лицензии лишен за проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В итоге банк полностью утратил собственный капитал, что скрывал от регулятора, предоставляя ему недостоверную отчетность. 23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы признал СБ-банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд руб. В отношении топ-менеджмента банка был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов кредитного учреждения. На данный момент некоторые фигуранты уже осуждены, а в отношении еще целого ряда экс-руководителей, в том числе скрывающихся за границей, расследование продолжается.

Олег Рубникович