В ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах. В ряде Telegram-каналов сообщалось об эвакуации посетителей, позднее эту информацию подтвердил источник ТАСС. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области, стрелка задержали.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения»,— говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, нарушитель — мужчина, у которого случился конфликт с охранной ТЦ возле фуд-корта. Охранники избили его и выгнали из ТЦ. Вскоре после этого мужчина вернулся и открыл стрельбу из травматического пистолета. Также по данным Shot, трое пострадавших — это сам стрелок и два охранника. Официального подтверждения этим данным пока нет.