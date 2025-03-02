По ранее уступленному долгу

Как стало известно “Ъ”, еще одна скандальная история с попыткой лишить через суд иностранца дорогостоящей недвижимости произошла в российской глубинке. На этот раз суд города Ярцево Смоленской области удовлетворил иск о взыскании 70 млн руб. с родившейся в СССР гражданки Германии Светланы Зелинской, в обеспечение которого арестована ее квартира на Тверском бульваре Москвы. Поводом стали долговые обязательства перед ранее неоднократно судимым уроженцем Тбилиси, поручителем которого якобы в 2018 году и стала женщина. Правда, к тому времени истец был депортирован из РФ, а сама находившаяся за границей госпожа Зелинская ни его, ни его кредиторов, ни самого Ярцево, по ее словам, никогда не видела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверской бульвар в Москве

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Тверской бульвар в Москве

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По решению судьи Екатерины Семеновой Ярцевского горсуда с 55-летней гражданки Германии Светланы Зелинской взыскано 60 млн руб. долга, 0,1% неустойки за каждый день просрочки и госпошлина. При этом был сохранен арест, наложенный за год до этого тем же судом как обеспечительная мера на квартиру госпожи Зелинской площадью 120 кв. м на Тверском бульваре Москвы.

Как считает адвокат ответчицы Антон Фомичев, именно эта недвижимость и стала причиной появления «несуразного», по его мнению, иска и «необоснованного судебного решения».

Как пояснил “Ъ” супруг госпожи Зелинской Сергей Зелинский, ее семья перебралась из Москвы в Германию, когда она сама была еще подростком, однако женщина, тесно общаясь с родными и периодически их навещая, продолжала жить и работать в Москве.

«Она занималась бизнесом, связанным с модой, благодаря чему и смогла приобрести квартиру в центре, хотя три десятка лет назад она не стоила столько, как сейчас»,— пояснил муж. По его словам, в последние годы у жены диагностировали тяжелое хроническое заболевание, сейчас она больше времени проводит в Германии на лечении. А потому для семьи стало полной неожиданностью сообщение об иске в одном из судов Смоленской области. В нем говорилось, что госпожа Зелинская является ответчиком по иску некоего ООО «Техностиль».

Согласно поданным в суд документам, летом 2018 года некий уроженец Тбилиси Андираз Егизарян взял взаймы у 28-летней москвички Екатерины Маклаковой 60 млн руб. Поручителем по возврату денег была указана Светлана Зелинская.

А поскольку по бумагам долг от госпожи Маклаковой был передан по цессии «Техностилю», то госпожа Зелинская и является ответчиком вместе с Андиразом Егизаряном, а их имущество попало под арест. Кстати, подсудность Ярцевского суда была записана в долговой расписке отдельным пунктом как место проживания Андираза Егизаряна.

«Моя доверительница никогда не знала ни Маклакову, ни Егизаряна, все подписи поддельны, о чем дали заключение независимые эксперты»,— утверждает Антон Фомичев. По его словам, из открытых данных следует, что Екатерина Маклакова никогда никаким имуществом не обладала, зато искала работу в интернете за 30 тыс. руб. в месяц.

А биография Андираза Егизаряна еще любопытнее — он пару раз упоминается в открытых источниках как директор небольшой фирмы по торговле сигаретами и продуктами с уставным капиталом 10 тыс. руб. и как участник судебного процесса о цессии. Зато правоохранители его знают как минимум трижды судимого — за кражу, хранение наркотиков и использование поддельного паспорта (ст. 158, 222, 327 УК РФ). Он числился как жителем Карачаево-Черкесии, так и бомжом, некоторое время находился в розыске как скрывшийся от следствия и в конце концов был выслан в 2016 году за границу с запретом въезда в РФ до 2027 года.

«У нас вызывает недоумение, как суд мог поверить сомнительным документам с непонятными подписями и ссылкам на долги такого человека и проигнорировать полученные нами заключения экспертов о поддельных подписях»,— заявил “Ъ” господин Фомичев, сам в прошлом, кстати, следователь и судья. По его словам, суд и прокурор также не проверили истца на предмет «исполнения процедур, предусмотренных антиотмывочным законодательством».

Но апелляционная инстанция Смоленского облсуда вняла доводам защиты, назначив новую экспертизу документов. Причем, по данным представителей Светланы Зелинской, проводилась она не частной организацией, как ранее, а Российским федеральным центром судебных экспертиз при Минюсте РФ. Причем на данный момент ее результаты уже готовы, но материалы с выводами пока не отправлены в Смоленск якобы из-за отсутствия договора почтового обслуживания между двумя госведомствами.

«Это нонсенс, но процесс из-за этого затягивается, так же как затягивается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— говорит муж Светланы Зелинской.

По его словам, он со своими юристами подал соответствующие заявления о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) почти во все правоохранительные органы как Москвы, так и Смоленской области, но пока сталкивается с формальными ответами о неправильной территориальности обращения или же вообще ссылкой на наличие в деле исключительно гражданско-правовых отношений.

Кстати, первую экспертизу Ярцевский суд поручил проводить негосударственному и созданному всего год назад учреждению, имевшему в штате всего одного человека —гендиректора, чья корпоративная почта начинается с имени Майк Великолепный. В суде он пояснил, что эксперт, который подтвердил подлинность подписей на расписке, явиться для дачи показаний не может, поскольку ушел на СВО. Правда, по данным господина Фомичева, на его запрос Минобороны сообщило, что с таким человеком контракт не заключался.

Эксперты отмечают, что подобных исков к иностранным гражданам в отдаленные суды регионов РФ, целью которых является их российское имущество, в первую очередь столичное, становится все больше.

Однако даже на фоне недавних изменений в законодательство суды часто не изучают всю цепочку происхождения средств, которые стали предметом спора. Так, как сообщал “Ъ”, пострадавшим от подобного иска стал гражданин Ливана Хусейн эль-Бадауи, с которого Кувшиновское присутствие Торжокского райсуда Тверской области взыскало 1,6 млрд руб. Это при том, что иностранец долгов там не имел и в регионе никогда не был.

Сергей Сергеев