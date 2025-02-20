Дело было в Кувшиново

Как стало известно “Ъ”, ливанский бизнесмен просит руководство российских правоохранительных органов разобраться с ситуацией, которая сложилось в небольшом городке Кувшиново Тверской области. Несмотря на то что иностранец никогда в нем не бывал и никак не связан с данным регионом, он получил оттуда иск на 1,6 млрд руб., который к тому же был удовлетворен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды города Кувшиново Тверской области

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС Виды города Кувшиново Тверской области

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

По данным “Ъ”, решение написать заявления руководству Верховного суда, СКР и Генпрокуроры господин Эль-Бадауи и его супруга, китаянка по происхождению, приняли после того, как на днях судья Кувшиновского постоянного присутствия Торжокского межрайонного суда Тверской области взыскал с них 1,6 млрд руб. Жалобы ушли в высокие инстанции одновременно с обращением в Тверской облсуд с требованием отменить незаконное и необоснованное, по мнению ответчиков, решение.

Их адвокат Сергей Грошев пояснил “Ъ”, что Хусейн Эль-Бадауи занимается бизнесом в России с 1990-х. Занимался сельским хозяйством, производством косметики, потом налаживал торговые контакты не только с родным Ливаном, но также с Сирией и ОАЭ. В Москве у него довольно крупный комплекс недвижимости на 2-й Магистральной улице вблизи пересечения Звенигородского шоссе и ТТК, который сдается в аренду автосалонам и прочим.

В 2024 году, по словам господина Грошева, в Кувшиновское судебное присутствие был подан иск о взыскании с господина Эль-Бадауи и его жены 1 млрд 610 млн 244 тыс. руб. Истцом выступала жительница Твери, уроженка Грозного Юлия Кулебякина. А поводом стали две долговые расписки за 2015 и 2017 годы. Тогда ливанец якобы занял около 1 млрд руб. наличными у жителя Кувшиново Сергея Ершова, а сумма увеличилась на 600 млн руб. благодаря процентам и пени. Стоит отметить, что Кувшиново —небольшой райцентр в 120 км к западу от Твери с населением менее 10 тыс. человек. А сам заимодавец-мультимиллионер ранее был судим за неуплату алиментов, никакого имущества или бизнеса не имел и лишь однажды недолгое время числился номинальным директором фирмы в Санкт-Петербурге. К моменту подачи иска он и вовсе был признан умершим, после того как пропал без вести. Госпожа Кулебякина, впрочем, утверждала, что успела еще при жизни кредитора выкупить у него расписки почти на 1 млрд руб. за 3 млн руб.

«Хоть Хусейн Эль-Бадауи не говорит по-русски, но он долго жил в России и знаком с ее историей и географией, а о городке Кувшинове и Ершове узнал, только получив иск»,— сообщил “Ъ” адвокат бизнесмена.

Представители ливанца обратились в УФСБ по Тверской области, по результатам проверки которого в полиции возбудили уголовное дело о приготовлении к особо крупному мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правда, на судебное решение оно никак не повлияло. Суд не учел даже справки погранслужбы ФСБ, согласно которым на момент написания расписок Хусейн Эль-Бадауи находился за границей.

«В своих жалобах мы в первую очередь просим обратить внимание на необъективные действия суда, а уж во вторую — на затягивание расследование по уголовному делу»,— заявил “Ъ” господин Грошев, предположив, что афера, очевидно, связана с попыткой завладеть центром на 2-й Магистральной улице, кадастровая стоимость которого сопоставима с суммой иска.

Сергей Сергеев