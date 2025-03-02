Стресс отразился в акне

Аптечные сети в прошлом году выручили более 9 млрд руб. на продаже ретиноидов — препаратов, используемых в основном при лечении угревой сыпи. С начала нынешнего года эта сумма почти достигла 1 млрд руб. Спрос на такие средства растет во многом из-за распространения в последнее время акне среди взрослых из-за увеличившегося стресса и малоподвижного образа жизни. Кроме того, потребители, сталкиваясь время от времени с дефицитом некоторых лекарств из этой серии, закупаются ими впрок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

С начала текущего года продажи пяти наиболее популярных брендов препаратов с содержанием ретиноидов — «Акнекутана», «Сотрета», «Эффезела», «Роаккутана», «Радевита» — увеличились год к году на 46% в денежном выражении и на 24% — в натуральном, следует из данных аналитической компании DSM Group. В январе общий объем продаж таких лекарств составил 998 млн руб., на эту сумму было реализовано 468 тыс. упаковок. Ретиноиды — производные витамина A, применяются как наружно (мази, гели, кремы, сыворотки), так и системно (капсулы для приема внутрь).

За весь прошлый год в аптечных сетях потребители купили 4,6 тыс. упаковок ретиноидов, потратив на это совокупно 9,5 млрд руб.

«Акнекутан», производимый бельгийским SMB Technology и хорватским «Ядраном», показал наибольший рост в рознице. Его продажи увеличились на 77% год к году, следует из данных AlphaRM. В январе нынешнего года на долю этого лекарства пришлось 44,5% от общего объема реализованных средств на основе ретиноидов, подсчитали в DSM Group.

Данные аналитиков подтверждают и фармритейлеры. Так, в аптечной сети «36,6» в 2024 году было продано 226 тыс. упаковок ретиноидов — почти на четверть больше год к году. Рост продаж в январе 2025 года к аналогичному периоду прошлого года также составил 25%. В ГК «Эркафарм», объединяющей сети «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-Фарма», прирост продаж системных ретиноидов в 2024 году составил 73,3% в упаковках и 88,3% в деньгах относительно 2023 года (абсолютных цифр в компании не раскрывают). За этот же период продажи местных ретиноидов в упаковках выросли на 58%, в деньгах — на 73,6%.

Коммерческий директор сети «Ригла» Илья Николаев рассказал, что у них продажи средств с содержанием ретиноидов в январе 2025 года в натуральном выражении выросли год к году на 16%, в денежном — на 22%. Максимальный рост продемонстрировали средства в форме мазей — на 28% в упаковках и 31% в деньгах.

Дерматологи связывают рост продаж ретиноидов прежде всего с повышением уровня информированности пациентов об угревой сыпи и ее лечении.

По словам дерматолога «Клиники Фомина» Евгении Самойловой, пациенты осознают, что акне — это не временное явление, характерное для подросткового возраста. Это заболевание все чаще встречается у взрослых из-за малоподвижного образа жизни, работы за компьютером, стресса, несбалансированного питания, поясняет косметолог-эстетист Елена Непеина. Дерматовенеролог клиники «Будь здоров» Павел Плешков отмечает, что клиенты все чаще сами находят в интернете информацию о системных ретиноидах и приходят к специалистам с запросом именно об их назначении.

Взрывной рост продаж, в частности, «Акнекутана», по мнению главного специалиста по дерматологии «Медси» Светланы Кукушкиной, может быть связан с тем, что из аптек в России периодически пропадает оригинальный препарат «Роаккутан». Производитель этого средства швейцарская Roche в январе уведомляла о получении такой информации от покупателей. В компании связывают это в том числе тем, что «в последнее время спрос на препарат существенно возрос».

Среди других факторов роста продаж таких препаратов Светлана Кукушкина выделяет то, что пациенты все чаще стали закупать их сразу на весь курс, например 50 пачек сразу. Она ожидает, что в дальнейшем спрос на системные ретиноиды вырастет еще больше, так как они включены в клинические рекомендации, действующие в России с января этого года.

Виктория Колганова