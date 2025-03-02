Суд арестовал подозреваемого в минировании балаковского подъезда

В Саратове арестован 38-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство бывшей жены с помощью взрывного устройства. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Инцидент произошел 23 февраля в Балаково. Взрыв прогремел в подъезде пятиэтажного дома на набережной Леонова, выбив окна и повредив лестничную клетку. 38-летняя местная жительница получила тяжелые травмы головы, шеи и спины.

По данным следствия, взрывное устройство установил бывший муж потерпевшей. Вторую бомбу он заложил в другом многоквартирном доме 20 февраля для отвлечения внимания полиции. Мужчина был задержан с участием сотрудников СКР, УФСБ, полиции и Росгвардии.

Подозреваемый признался в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и приобретение взрывного устройства). Сегодня Волжский районный суд Саратова удовлетворил ходатайство следователя, заключив мужчину под стражу до 22 апреля включительно.

Никита Маркелов, Саратов