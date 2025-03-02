В работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой

Десятки тысяч пользователей не могли подключиться в субботу к различным сервисам Microsoft 365, сообщает AP. В ночь с субботы на воскресенье работа всех сервисов была восстановлена.

Сервис DownDetector зафиксировал около 37 тыс. жалоб на сбой в работе сервисов Microsoft. Пользователи не могли подсоединиться к серверам Outlook.com, Hotmail.com и Live.com. Кроме того, наблюдались сбои в работе Microsoft Teams. В частности, пользователи не могли создавать чаты или выполнять поиск по сообщениям.

«После того как мы исправили проблемное обновление кода, мы отследили телеметрию сервисом и подтверждаем, что работа сервисов восстановлена»,— говорится в уведомлении корпорации.

Кирилл Сарханянц