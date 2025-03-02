Чемпиону недосчитали нокдаун

Главный скандал года в профессиональном боксе, возможно, уже случился в поединке, в котором в Нью-Йорке за чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе (до 61,2 кг) дрались два американца: его владелец Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Бой завершился ничьей, а Дэвиса, суперзвезду и стопроцентного фаворита поединка, от проигрыша спасло странное решение рефери Стива Уиллиса. В девятом раунде он отказался фиксировать нокдаун в эпизоде, когда чемпион, жаловавшийся потом, что в глаза ему попал бриолин, присел на одно колено. Сострадание Уиллиса по отношению к Дэвису в боксерском сообществе, кажется, единодушно приравняли к «ограблению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой за чемпионский пояс WBA в легком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем

Фото: Al Bello / Getty Images Бой за чемпионский пояс WBA в легком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем

Фото: Al Bello / Getty Images

Дополнительный резонанс ЧП, которое случилось в этом поединке, придал его статус. Об интересе к нему можно судить хотя бы по такому факту: поступления от продажи билетов на него составили около $7 млн. Для мероприятий на закрытых аренах огромная цифра. За всю 13-летнюю историю нью-йоркского Barclays Center, принимавшего матч, больше однажды удалось собрать только Мику Джаггеру и Киту Ричардсу.

Но Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч составили The Rolling Stones достойную конкуренцию.

В первую очередь шли, конечно, на владельца пояса. 30-летний Джервонта Дэвис и 29-летний Ламонт Роуч — сверстники, часто дрались друг с другом в любителях. Оба считались талантливыми бойцами, но профессиональные карьеры у них развивались по-разному.

Роуч превратился просто в известного бойца с чемпионским титулом в полулегком весе (до 59 кг), Дэвис — в суперзвезду без каких-либо оговорок. Ну если не считать оговорок насчет того, что слишком часто влипает в какие-то неприятные ситуации вне ринга: лупит кого-то, устраивает ДТП на своем Lamborghini, попадает под домашний арест. Но в боксе такие штучки, как известно, популярности обычно не вредят. А в остальном все хорошо. 30 побед в 30 боях, место в десятке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в разных уважаемых классификациях.

Когда, нокаутировав в 2023 году Райана Гарсию, Дэвис объявил себя «лицом бокса», над этим, конечно, посмеивались, но не так чтобы очень громко и зло. В конце концов, масштаб боксерского дара и в самом деле очевиден. Много ли еще в его весе и соседних людей с таким колючим ударом, с такой реакцией?

В противостоянии с поднявшимся к нему в категорию Ламонтом Роучем Джервонта Дэвис котировался как фаворит стопроцентный.

Но ход боя представления о его раскладе опровергал напрочь. Дэвис, не изменяя своим привычкам, занимался в первых раундах троллингом, улыбался в лицо оппоненту, произносил что-то, кажется, жутко остренькое, подчеркивая уверенность в своем превосходстве, а Роуч спокойно переваривал все эти трюки, не поддавался на уловки, не лез сломя голову в пекло, а работал, как должен работать хладнокровный, знающий себе цену боксер: жестко, но с оглядкой. И удары Дэвиса он принимал с достоинством. К середине поединка было уже понятно, что легкого успеха Джервонта Дэвис не добьется. А после того как в восьмом раунде Ламонт Роуч жестко зарядил ему правой, возникло подозрение, что фаворит и вовсе уступает.

Но главное событие поединка было впереди. В девятом раунде Дэвис снова смотрелся на фоне противника неказисто, а пропустив джеб — с виду, правда, не такой уж страшный, присел на колено, как это нередко делают боксеры, когда чувствуют, что потрясены и нуждаются в паузе. Рефери Стив Уиллис так эту позу и воспринял и начал отсчитывать нокдаун, но вдруг остановился после того, как Джервонта Дэвис ему что-то сказал.

Нокдаун, за который полагается снятие очка, трансформировался в обычный тайм-аут для чемпиона с устным предупреждением, чтобы не затягивал время.

А Дэвис собрался, классно провел заключительные раунды и с надеждой вслушивался в объявление счета на судейских картах. На одной он оказался впереди — 115:113, две другие зафиксировали равенство — 114:114. Ничья, сохранившая Джервонте Дэвису звание, получилась и по итогам поединка. В любом случае сенсация, но могла-то быть сенсация совсем громоподобная. От поражения и потери пояса Дэвиса спасло то самое не снятое с него очко.

Когда бой завершился, он подробно объяснял, что с ним произошло: два дня назад, чтобы держалась хитроумная прическа, обильно намазал голову лаком, а во время поединка, когда вспотел, бриолин якобы попал в глаза, появилось жжение. Вот и надо было протереть их в углу, взяв тайм-аут.

Но, кажется, в боксерском сообществе не нашлось никого, кого устроили бы эти слова. Соцсети разрывали гнев и недоумение.

Теренс Кроуфорд, боксер из тройки лучших вне зависимости от категории во всех классификациях, писал, что «парня ограбили», а «кто-то этим вечером забыл о правилах», потому что, когда встают на колено и слышат счет рефери, автоматически соглашаются на нокдаун. Шон Портер, еще одна знаменитость, интересовался, «сколько заплатили рефери». Дэн Рафаэл, эксперт с колоссальным опытом, считал, что у Роуча «украли миллионы долларов», так как бой мог стать «определяющим» для его карьеры, и Спортивная комиссия штата Нью-Йорк «должна ответить» за ошибку.

А Джервонта Дэвис вяло соглашался, что надо бы провести против Ламонта Роуча, раз уж так сложилось, матч-реванш. Но — не сейчас. Кажется, не очень-то он к нему стремился. И ESPN предположил, что Роучу придется все-таки возвращаться в свою категорию, то есть, может быть, для боя против российского боксера. По крайней мере именно Альберт Батыргазиев, золотой медалист Олимпиады в Токио, состоявшейся в 2021 году, чрезвычайно убедительно выступающий среди профессионалов, является официальным претендентом на принадлежащий американцу титул Всемирной боксерской ассоциации в полулегком весе.

Алексей Доспехов