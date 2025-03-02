Гендиректором «Газпрома» в Ижевске назначили Александра Черкашина из Белгорода

Генеральным директором ижевских «Газпром межрегионгаза» и «Газпром газораспределения» назначили Александра Черкашина, сообщает пресс-центр организации. К обязанностям он приступил 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск» Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск»

Из дополнительной справки следует, что в 2019-2025 гг. господин Черкашин являлся заместителем гендиректора по реализации и транспортировке газа в белгородском «Газпром межрегионгазе».

Решение назначить господина Черкашина гендиректором ижевских газовых компаний приняли местные совет директоров «Газпром газораспределения» и общее собрание «Газпром межрегионгаза». Нового руководителя представили главе Удмуртии Александру Бречалову на заседании регионального штаба по газификации.

В 2011-2019 гг. господин Черкашин работал там же, в белгородском «Газпром межрегионгазе», на позиции заместителя гендиректора по общим вопросам. В 2007-2010 гг. — начальник отдела по работе с потребителями газа «Белрегионгаз» (в 2011 году организацию переименовали в «Газпром межрегионгаз»).

Ранее гендиректором ижевских газовых компаний был депутат Госсовета Удмуртии Алексей Вершинин. Его полномочия досрочно прекратили 25 февраля, после того, как было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Алексея Вершинина отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года.