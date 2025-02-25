Обвиняемый во взяточничестве депутат Госсовета Удмуртии остался без мандата

Госсовет Удмуртии досрочно прекратил полномочия депутата Алексея Вершинина, обвиняемого во взяточничестве. Соответствующее решение приняли члены регионального парламента на очередной сессии 25 февраля. Его поддержали 50 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин

Из копии постановления следует, что основанием для рассмотрения предложения стало письменное заявление о сложении полномочий депутата.

Напомним, Алексею Вершинину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Его отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года. Алексей Вершинин является гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск».