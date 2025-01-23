Samsung и Google совместно разрабатывает очки дополненной реальности

Компании Samsung и Google объявили о разработке очков дополненной реальности (AR). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро.

Пока что нет ни технических подробностей устройства, ни приблизительной даты выхода. По словам Тэ Мун Ро, в компании «постараются достичь желаемого качества и готовности устройства как можно скорее».

У Google и Samsung есть еще один совместные проект: компании разрабатывают гарнитуру смешанной реальности с рабочим названием Project Moohan. Она будет работать на базе платформы Android XR, разработанной Google специально для подобных гарнитур и умных очков.

Евгений Федуненко