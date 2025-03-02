Белгородским предприятиям, пострадавшим из-за обстрелов, направят 3 млрд рублей
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3 млрд руб. на поддержку промышленных и сельскохозяйственных предприятий Белгородской области, пострадавших из-за обстрелов ВСУ и при проведении контртеррористической операции. Документ опубликован на сайте кабмина.
Здание правительства России
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Согласно распоряжению, 2 млрд руб. планируют направить на помощь аграриям, 1 млрд — малому и среднему бизнесу.
Средства должны поступить в этом году. Их источником выступает резервный фонд правительства РФ.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков анонсировал получение 3 млрд руб. от кабмина еще 21 февраля. На тот момент поддержку получили 44 простаивающих предприятия региона, пострадавших из-за атак ВСУ.