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Белгородским предприятиям, пострадавшим из-за обстрелов, направят 3 млрд рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3 млрд руб. на поддержку промышленных и сельскохозяйственных предприятий Белгородской области, пострадавших из-за обстрелов ВСУ и при проведении контртеррористической операции. Документ опубликован на сайте кабмина.

Здание правительства России

Здание правительства России

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Здание правительства России

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно распоряжению, 2 млрд руб. планируют направить на помощь аграриям, 1 млрд — малому и среднему бизнесу.

Средства должны поступить в этом году. Их источником выступает резервный фонд правительства РФ.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков анонсировал получение 3 млрд руб. от кабмина еще 21 февраля. На тот момент поддержку получили 44 простаивающих предприятия региона, пострадавших из-за атак ВСУ.

Алина Морозова