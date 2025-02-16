«Да, я такой. Но все по любви»

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В 2001 году в Свердловской области начала действовать преступная группировка, члены которой вовлекали в занятие проституцией мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет и продавали их в качестве «секс-игрушек». Жертвами группы стали не менее 1 тыс. подростков, с участием которых создавались порнографические материалы. В группу педофилов входили адвокат, бывший сотрудник милиции, преподаватели школ и спортивных секций. Вину все участники ОПГ признали, суд приговорил их к срокам от 16 до 20 лет колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора

Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...» Вынесение приговора

Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

По версии следствия, в 2001 году в Екатеринбурге сформировалась межрегиональная организованная преступная группа, лидером которой следствие считало действующего адвоката Юрия Акатова по прозвищу Адвокат. В группу педофилов входили: бывший сотрудник Верх-Исетского РУВД Екатеринбурга Алексей Старков (Мент), работник городских общеобразовательных учреждений Владимир Лобов (Палыч), тренер по футболу спортивной организации «Юность России» Олег Воскресенский, массажист оздоровительного комплекса «Дельфин» Сергей Маляренко (Маляр), Дмитрий Морозов (Мороз) и Александр Сипаков (Рыжий).

Следствие установило, что жертвами преступников становились мальчики в возрасте от 8 до 14 лет преимущественно из неблагополучных семей и детских домов. По оценкам оперативников, на счету педофилов более 1 тыс. совращенных подростков. Участники банды продавали детей «лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией» в качестве «секс-игрушек», занимались изготовлением и сбытом порнографических фото- и видеоматериалов. Детей как товар поставляли в Пермь, Уфу, Москву, Челябинск, Сургут, Сочи и Санкт-Петербург.

Для продажи несовершеннолетних в долговременное пользование преступники организовывали торги. По версии следствия, их услугами пользовались высокопоставленные клиенты.

Участники ОПГ знакомились с мальчиками, проявляли к ним заботу и развлекали, постепенно склоняя к гомосексуальным отношениям. У преступников имелось в распоряжении три квартиры в Екатеринбурге и Среднеуральске, которые они использовали в качестве притонов. Педофилы распределили между собой преступные роли. В частности, ранее судимый за растление малолетних Палыч, который работал заместителем директора по правовому воспитанию, преподавателем ОБЖ, сторожем в различных детских образовательных учреждениях Екатеринбурга, подыскивал мальчиков для вовлечения в проституцию.

Преподаватель Владимир Лобов организовал для детей групповые походы в бани и бассейны, где совращал их. Он водил малолетних к себе домой под предлогом поиграть в компьютерные игры, где знакомил с другими участниками преступной группы — Сергеем Маляренко и Александром Сипаковым. Педофилы играли с детьми и совместно распивали алкогольные напитки.

Сипаков показывал мальчикам порнографические материалы с предложением раздеться догола. Если дети соглашались, то он поощрял их деньгами, а Маляренко совершал с ними насильственные действия сексуального характера. После развращения детей отправляли в Санкт-Петербург к Григорию Шкурову. Он устроился работать проводником на железную дорогу, чтобы легче транспортировать детей.

Дмитрий Морозов в составе ОПГ предоставлял своим сообщникам сауну для развращения детей. Алексей Старков решал вопросы с сотрудниками правоохранительных органов, если у тех появлялись претензии к деятельности преступной группы.

Чтобы обезвредить ОПГ педофилов, оперативники организовали «проверочную закупку». В кафе «Альшан» были задержаны несколько членов ОПГ, которые пытались продать мальчика за 30 тыс. руб. Остальные были задержаны в квартире, в которой педофилы собирались снимать очередные фильмы. «В центре однокомнатной квартиры стоял стол с алкогольными напитками и закусками. Слева от входа находилась большая спальная кровать. На коленях у празднующих взрослых мужчин сидели голые несовершеннолетние, два или три ребенка лежали в кровати»,— рассказал работавший над делом следователь Владимир Добровольский для книги «Ловцы банд», изданной «Ъ-Урал».

В ходе обысков из квартиры были изъяты видеозаписи с детской порнографией. По словам оперативников, кассет были сотни — потребовалось три-четыре месяца, чтобы отсмотреть их. Кстати, видео уральских педофилов было обнаружено в квартире депутата законодательного собрания Пермского края от «Единой России» Игоря Пастухова. Позже он был осужден по обвинению в изнасиловании 16-летнего подростка.

После задержания все участники ОПГ дали признательные показания. Юрий Акатов кричал на камеру: «Да, я такой. Но я все по любви».

Все участники ОПГ были арестованы, кроме Юрия Акатова, у которого отец занимал видное положение в юридической сфере. Свердловская коллегия адвокатов выдала ходатайство о том, что ручается за своего члена и готова гарантировать его появление на следственных действиях. Суд это учел, избрав в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. На следующий день Акатов сбежал из Екатеринбурга.

В конце 2005 года в отношении педофилов было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и по ст. 242.1 УК РФ («Изготовление и распространение материалов порнографического содержания»). В 2007 году Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил Сергея Маляренко к 20 годам колонии строгого режима, Владимира Лобова — к 17 годам колонии строгого режима, Александра Сипакова — к 16 годам колонии строгого режима. В 2005 году Алексей Старков повесился в СИЗО. Всего следователи выявили 130 преступных эпизодов группы.

В 2012 году Юрий Акатов был задержан в аэропорту Симферополя. О его дальнейшей судьбе не сообщалось.

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Мария Шараева