Верховный лидер Ирана на украинском языке напомнил о ненадежности США и Запада

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсети X пост на украинском языке. Он написал о том, что нельзя полагаться на поддержку стран Запада.

«Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины»,— написал господин Хаменеи в соцсети X.

Он заявлял это еще в марте 2022 года во время телевизионного обращения к народу Ирана и мусульманам всего мира. Тогда же верховный лидер говорил о том, что «сегодняшняя Украина — это вчерашний Афганистан», а первопричиной кризиса на Украине назвал политику США.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп встретились в Вашингтоне. Они должны были заключить сделку по украинским полезным ископаемым. Переговоры не состоялись. Они прошли на повышенных тонах, а сама сделка так и не была заключена. После разговора господин Зеленский покинул США.

Подробнее о том, чем Украине грозит провал переговорного процесса,— в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».