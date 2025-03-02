Трамп утвердил английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который признает английский официальным языком Соединенных Штатов. Одновременно господин Трамп отменил указ экс-президента Билла Клинтона об обязательном предоставлении государственных услуг людям с плохим знанием английского.

«Признание английского официальным языка не только упростит коммуникацию, но и укрепит общие национальные ценности, а также позволит создать более сплоченное и эффективное общество»,— говорится в тексте указа (цитата по Associated Press).

Более 30 штатов ранее уже признали английский язык официальным. На федеральном уровне официальный язык США утвержден впервые.

Дональд Трамп отменил указ Билла Клинтона от 2000 года, который обязывал все организации, получающие финансирование из федерального бюджета, создавать условия для людей, не владеющим английским. Теперь ведомства будут самостоятельно решать, предоставлять ли им услуги на других языках. В январе после инаугурации Дональда Трампа Белый дом скрыл испаноязычную версию своего официального сайта.