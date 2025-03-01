Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче против «Тампа-Бей Лайтнинг». Его клуб потерпел поражение со счетом 1:3.

Овечкин отличился в 884-й раз в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. По этому показателю он занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894). Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 31 гол и 17 результативных передач в 42 матчах.

«Вашингтон» возглавляет дивизион «Метрополитен» (84 очка в 60 матчах). До конца регулярного сезона команда проведет еще 22 встречи.

Как хет-трик резко приблизил Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки — в материале «Ъ» «Апрельский тезис».