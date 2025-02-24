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Апрельский тезис

Хет-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерс» резко приблизил Александра Овечкина к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки

Вероятность того, что Александр Овечкин побьет снайперский рекорд НХЛ уже в этом сезоне, резко возросла после матча его «Вашингтон Кэпиталс» против «Эдмонтон Ойлерс». Вашингтонцы дома разгромили соперников — 7:3, а российский форвард забросил три шайбы, сделав уже второй в нынешнем регулярном чемпионате хет-трик. Теперь между Гретцки и Овечкиным всего дюжина голов — вдвое меньше, чем матчей, оставшихся до финиша первенства у его клуба.

Александр Овечкин празднует гол в ворота «Эдмонтон Ойлерс»

Александр Овечкин празднует гол в ворота «Эдмонтон Ойлерс»

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Александр Овечкин празднует гол в ворота «Эдмонтон Ойлерс»

Фото: Patrick Smith / Getty Images

С хет-триком Александра Овечкина получилось, конечно, немножко забавно. Это был второй матч, который «Вашингтон» проводил после перерыва, связанного с проведением Турнира четырех наций. Удивительно, но из лидирующей в сводной таблице регулярного чемпионата команды на него не попал никто из хоккеистов, в то время как многие клубы послабее делегировали их в составы сборных Канады, США, Финляндии и Швеции по несколько. И итоги этих двух встреч подтвердили предположение, что, может, такое странное к ее успехам отношение было как раз на руку «Вашингтону» — все ключевые игроки отдохнули, восстановились. Во всяком случае свежести в его хоккее было выше крыши.

Так вот, в первом, субботнем, матче «Вашингтон» разнес — 8:3 — «Питсбург Пингвинс». Но Александр Овечкин, вполне эффективный до паузы, регулярно набиравший очки, умудрился не принять участие ни в одной из восьми голевых атак. Как-то ничего не срасталось.

Зато спустя сутки «Вашингтон» забросил «Эдмонтону» на шайбу меньше, а у Овечкина срасталось все. Вернее, естественно, не все, потому что шансов поразить ворота было на самом деле с полдюжины, а в голы воплотились три.

Два из них, из второго периода, оказались воплощением важной составляющей величия Александра Овечкина. Речь, разумеется, о броске — кистевом, как в первом случае, и в касание в большинстве из левого круга вбрасывания, как во втором. После каждого камеры внимательно следили за тем, как Овечкин подъезжал к бортику, чтобы отсалютовать сидевшим по ту стороны заградительного стекла супруге с двумя сыновьями: картинка милая.

Третий гол был из иной категории. В концовке заключительного периода «Эдмонтон» уступал — 3:6. При таком отставании рядовой матч обычно спасти уже не пытаются. Но тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух, словно его будоражила та же мысль, что и болельщиков команды-соперницы, заменил вратаря на шестого полевого игрока, хотя вряд ли всерьез можно было рассчитывать на то, что за три минуты гости дефицит отыграют. «Эдмонтон» расположился в чужой зоне, Леон Драйзайтль отдал шайбу под щелчок от синей линии, а у Тая Эмберсона во время него вдруг напополам сломалась клюшка.

Через мгновение был несложный перехват караулившего его Александра Овечкина, точный бросок через всю площадку и летящие на лед кепки. Так в хоккее отмечают хет-трики.

Для статистиков же наступило раздолье, праздник души. Сколько же всякого можно было выудить из этого выступления Овечкина!

Хет-трик — второй в сезоне (предыдущий случился в ноябре, в матче с «Вегас Голден Найтс», незадолго до того, как форвард сломал ногу, пропустив потом из-за травмы месяц), а до этого в НХЛ лишь два игрока в возрасте как минимум 39 лет (столько сейчас российскому хоккейному герою) — Горди Хоу и Джонни Буцику — отмечались больше, чем одним. В общей же сложности он был у Овечкина 32-м в карьере. Это теперь — дележ пятого места с Филом Эспозито.

«Эдмонтон» — 20-я команда, оказавшая жертвой хет-триков Овечкина. Столько же жертв в послужном списке лишь у не менее яркого современника Эспозито из 1960–1970-х Бобби Халла.

Гол в большинстве был 135-м победным в его карьере. И это тоже повторение рекорда НХЛ — Яромира Ягра.

Или вот еще потрясающая цифра. Выяснилось, что Александр Овечкин — первый, кто сумел забросить по меньшей мере две сотни шайб в рамках трех декад.

В нулевые у него, в середине того десятилетия переехавшего в Северную Америку, их набралось 245, в десятые — 437, в двадцатых стало после отправленного в пустые ворота 29-го гола в текущем чемпионате ровно 200.

А еще, понятно, нужно смотреть, до какого расстояния сократилась дистанция между Александром Овечкиным и возглавляющим снайперскую гонку всех времен с 894 шайбами Уэйном Гретцки. Так, всего-то до 12 голов. И интерпретация этого факта у всех однозначная. Перед стартом сезона реальным выглядел все-таки вариант, при котором Овечкин потратит его на то, чтобы приблизиться к Гретцки более или менее вплотную. А тут, несмотря на травму, на выкинутый на свалку месяц регулярки, все идет к тому, что он скоро, еще до финиша чемпионата, легенду превзойдет.

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Чтобы оценить такой сюжет, достаточно владеть школьными математическими навыками. Они, кстати, заставят изумиться, потому что обнаружится, что средняя результативность Александра Овечкина в чемпионате составляет аж 0,71 гола за игру. Такой у него не было и в молодости. А до финиша первенства у «Вашингтона» еще 25 матчей. Хватит на погоню с лихвой. Можно смело позабавиться вычислением дат, на которую придется 895-й гол Овечкина, превращающий Гретцки в экс-рекордсмена. Если темп сохранит, то на 4 апреля, на матч против «Чикаго Блэкхокс». Если чуть-чуть, до обычного для карьеры уровня 0,6 гола за игру снизит, то на 12 апреля, на встречу с «Колумбус Блю Джекетс». Причем даже после него в вашингтонском календаре целых три игры.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №34 от 25.02.2025, стр. 12

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