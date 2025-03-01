В Москве и Подмосковье более 120 тыс. таксистов прошли обязательную аттестацию

В Москве и Московской области с 1 марта введено обязательное тестирование таксистов на знание города. Более 120 тыс. таксистов успешно сдали аттестацию, заявили в департаменте транспорта Москвы.

«Мы видим, что большинство водителей, которые выходят на смену каждую неделю, уже успешно прошли тестирование. Сервис такси работает в штатном режиме»,— сказал глава ведомства Максим Ликсутов. Он призвал сервисы для заказа такси не допускать завышения цен на поездки и следить за их стоимостью.

Чтобы сдать аттестацию, таксисты должны ответить на 10 вопросов (общее количество вопросов — 300). Водителям задают вопросы на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. С 1 марта агрегаторы должны отключать от заказов таксистов, не прошедших тестирование.

Подробности — в материале «Ъ» «Шашечкам выписывают аттестат».