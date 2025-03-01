Депутат ЕП Штрак-Циммерман призвала Евросоюз «показать зубы» США

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны стать более независимыми от США и «показать зубы». Она заявила это на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, окончившейся их ссорой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Mang / Reuters Фото: Christian Mang / Reuters

«Как трансатлантик, я не говорю об этом легкомысленно, но нам пора укреплять свою независимость от США... Мы должны показать зубы. Мы должны заключить соглашения с Украиной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире»,— заявила госпожа Штрак-Циммерман агентству DPA.

Она добавила, что господин Зеленский «подвергается давлению со стороны США таким неприглядным образом, что это на самом деле невообразимо», а дискурс господина Трампа в отношении президента Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме — они планировали заключить сделку по украинским полезным ископаемым. По итогам переговоров, которые прошли на повышенных тонах, сделка была сорвана, а сам господин Зеленский покинул США. В России назвали эти переговоры дипломатическим провалом Украины.

Подробнее о встрече президентов — в материале «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».