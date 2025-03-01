Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат ЕП Штрак-Циммерман призвала Евросоюз «показать зубы» США

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны стать более независимыми от США и «показать зубы». Она заявила это на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, окончившейся их ссорой.

Фото: Christian Mang / Reuters

Фото: Christian Mang / Reuters

«Как трансатлантик, я не говорю об этом легкомысленно, но нам пора укреплять свою независимость от США... Мы должны показать зубы. Мы должны заключить соглашения с Украиной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире»,— заявила госпожа Штрак-Циммерман агентству DPA.

Она добавила, что господин Зеленский «подвергается давлению со стороны США таким неприглядным образом, что это на самом деле невообразимо», а дискурс господина Трампа в отношении президента Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме — они планировали заключить сделку по украинским полезным ископаемым. По итогам переговоров, которые прошли на повышенных тонах, сделка была сорвана, а сам господин Зеленский покинул США. В России назвали эти переговоры дипломатическим провалом Украины.

Подробнее о встрече президентов — в материале «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

Предыдущая фотография
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Следующая фотография
1 / 11

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все