Захарова назвала визит Зеленского в США политическим и дипломатическим провалом

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа «полнейшим политическим и дипломатическим провалом» украинской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны. Все должны понимать, насколько недвусмысленно звучат такие выпады от главаря террористов»,— написала она в своем Telegram-канале. Вчерашнюю беседу господина Зеленского и Дональда Трампа она назвала «отрезвляющей взбучкой» и свидетельством политической слабости лидеров ЕС, которые продолжают поддерживать Украину.

Кроме того, госпожа Захарова отметила три пункта, которым, по ее мнению, отличилось политическое правление господина Зеленского. Так, по словам представителя российского МИДа, президент Украины:

«уничтожил оппозицию»;

«выстроил тоталитарное государство»;

«безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан».

Она добавила, что «неизменными целями» России остаются «демилитаризация и денацификация» Украины, а также признание существующих реалий «на земле».

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Разговор прошел на повышенных тонах. По итогам этих переговоров сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам была сорвана.

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