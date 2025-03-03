«Россети» обеспечили электроснабжение крупного промышленного комплекса в пригороде Новосибирска

Энергетики завершили комплекс работ по технологическому присоединению производственных зданий промышленного комплекса крупнейшего в России производителя ограждающих конструкций DoorHan, расположенного в Криводановском районе Новосибирской области. К электросетям подключены сразу два завода общей площадью 30 тыс. квадратных метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС" Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС"

Для электроснабжения промышленных объектов специалисты «Россети Новосибирск» смонтировали новые линейные ячейки 10 кВ на двух подстанциях 110 кВ – «Животновод» и «Юрьевская», а также внедрили современные системы коммерческого учета электроэнергии. Общая мощность присоединения потребителя достигла почти 10 МВт.

Новосибирский завод – крупнейший в России производственный и распределительный центр концерна DoorHan, в состав которого входят более 30 предприятий. Новые объекты рассчитаны на выпуск 22 тыс. ворот различных типов, более 1,3 млн погонных метров ограждений и 38 тыс. тонн минераловатного полотна в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС" Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС"

Строительство новой энергетической инфраструктуры для крупного промышленного предприятия не только обеспечит текущие потребности производства, но и создаст условия для их дальнейшего расширения и модернизации. Кроме того, реализация подобных проектов плодотворно сказывается и на социально экономическом развитии Новосибирской агломерации, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест. И энергетики «Россети Новосибирск» вносят немалый вклад в этот результат.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»