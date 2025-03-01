Знание Москвы далось не всем

Около половины столичных водителей такси не успели пройти тест на знание Москвы и области к началу весны. Об этом сообщает дептранс. Теперь водителям грозит блокировка в агрегаторах. 1 марта вступил в силу приказ столичного департамента транспорта, и испытание стало обязательным. И те водители, которые его не пройдут, могут лишиться возможности легально работать в городе. В тесте таксисты должны ответить правильно на восемь из 10 вопросов. Темы заданий разные: от правил оказания первой медицинской помощи до знания достопримечательностей. Например, нужно знать, что памятник Оле-Лукойе находится именно в Мытищах. Требование касается всех водителей, работающих в Московском регионе. В результате может возникнуть массовый дефицит доступных машин на линии. Как следствие, цена тоже вырастет, отмечает агентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Что об этом думают сами таксисты? Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов видит проблему в самом тесте: «Все сложности с прохождением этой аттестации в том, что сайт работает некорректно. Вход осуществляется только через портал "Госуслуги".

Вы пытаетесь зайти, а этот вариант не работает. Система требует добавить фотографию, селфи, потом еще одну, а эта еще не загружается. Сама аттестация особых трудностей не вызывает, кроме некоторых достаточно глупых вопросов: где памятник швейной машинке или памятник дворнику с собачкой? Ни от одного пассажира ни разу не слышал вопроса такого плана.

Что будет с таксистами, которые не прошли аттестацию? Департамент будет проверять, а "Яндексу" придется стимулировать водителей проходить эту аттестацию. Думаю, с 1 марта никто никого блокировать не будет.

Если вдруг 50% водителей не выйдут на линию, возникнет коллапс».



Если таксист продолжит работать без аттестации, помимо блокировки ему будет грозить и штраф в 5 тыс. руб. Такое же наказание предложили в подмосковном Министерстве транспорта. Однако соответствующие поправки пока не приняты. Социальные последствия от нового требования настолько ощутимы, что блокировку, скорее всего, отложат на неопределенный срок, говорит председатель «Союза пассажиров России» Кирилл Янков: «В случае если неаттестованные таксисты действительно не будут допущены к перевозкам, количество водителей сократится на 2/3, и возникнет дефицит, а это означает повышение цен. Вопрос в том, выполнит ли дептранс Москвы свою угрозу по отключению неаттестованных таксистов или, понимая все последствия и социальную напряженность, которая возникнет, срок возможного отключения будет перенесен. Не учитывать социальные последствия невыхода 2/3 водителей, конечно, правительство Москвы не может».

Пройти тест можно было еще с августа в добровольном порядке. Ведущий игрок рынка , «Яндекс» уже реализовал программу подготовки к аттестации. Как сообщили “Ъ FM” в пресс-службе компании, нехватки машин на линии они не ожидают. Сами задания сможет выполнить любой водитель, уверена председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«С 1 марта такая аттестация становится обязательной. Мы считаем, что роста цен не будет, потому что сами вопросы для людей, которые работают на этом поприще, довольно простые. Аттестация содержит всего 10 пунктов, и допускается две ошибки. При этом если водитель не пройдет ее с первого раза, у него есть 24 часа на вторую попытку. И если уже со второго раза он ее не пройдет, тогда можно будет приехать очно в офис и сдать экзамен.

Неделю назад мы видели данные, что эту аттестацию в день проходили примерно по 2 тыс. водителей такси. Проблем для пассажиров мы здесь не видим.

С точки зрения повышения качества обслуживания, это будет благо, потому что сами вопросы в аттестации содержат такие элементы, как понимание, что делать в чрезвычайной ситуации, оказание первой медицинской помощи, и, конечно, знание основных достопримечательностей и магистралей города Москвы».

Обязательную аттестацию столичных таксистов ввели в рамках поправок к закону о пассажирских перевозках. Они вступили в силу в сентябре 2023-го года. На этой неделе перевозчики уже просили отменить часть положений этого нормативного акта, сообщал Forbes. В частности, водители предложили ограничить комиссию агрегатора 15%, убрать требования об обязательном цвете, шашечках и фонаре на крыше, а также значительно смягчить порядок прохождения медицинского и техосмотра.

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Никита Путятин