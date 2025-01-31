Таксистам подсадят «налогового агента»

«Яндекс Такси» будет платить налоги за самозанятых водителей. Систему тестировали с прошлого лета, с 1 февраля она заработает в обязательном режиме, рассказали “Ъ FM” в компании. Сервис после каждой поездки будет рассчитывать и удерживать налог с доходов. Перечислять средства в Федеральную налоговую службу компания также будет самостоятельно. Такая инициатива была внедрена после обсуждения с ведомством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ожидается, что такое решение позволит автоматизировать и упростить процесс для водителей. Однако это еще не закреплено в законодательстве, говорит адвокат, руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов. По его словам, из-за этого могут возникнуть сложности: «Лица, которые осуществляют деятельность, имеют статус самозанятого, что достаточно удобно для самих цифровых платформ, потому что они прямого договора с потребителем не заключают, в данном случае с пассажиром такси.

Налоговое законодательство в настоящее время предусматривает такой порядок, что самозанятый свои налоги исчисляет и выплачивает самостоятельно. Возникают различные сложности, многие самозанятые либо не вовремя его исчисляют, либо исчисляют некорректно. В целом достаточно удобно, чтобы этим занимались платформы. Но тут важно иметь в виду, что такие изменения в законодательство пока не внесли. Сейчас это для "Яндекс Такси" будет обязательным, хотя, подчеркну, с точки зрения налогового законодательства плательщиком налога является сам водитель, и налогового агента у него нет.

Формально "Яндекс" не является налоговым агентом, поэтому, если что-то пойдет не так, претензии налоговой службы будут обращены к самому водителю. Поскольку "Яндекс" принял на себя обязанности исчислять и уплачивать налог на профессиональный доход водителей, то в случае претензий налогового органа, если будет установлено, что какая-то недоплата или штрафные санкции были выставлены водителю вследствие ошибки компании, то водитель сможет предъявить требования о взыскании убытков именно с платформы "Яндекс Такси"».

За время тестирования механизма, к концу 2024 года, автооплату подключили свыше половины самозанятых водителей. А «Яндекс Такси» перечислила с их доходов свыше 6 млрд руб. налогов. Несмотря на возможные административные издержки, нововведения будут удобны для всех участников, уверен партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Учитывая размер компании и количество таксистов, которые работают в сервисе, понятно, что эта разработка точно требует затрат и очень тщательного тестирования, чтобы не было ошибок, поскольку мы говорим про исчисление налогов, но это посильная задача.

Безусловно, это стоит денег для той компании, которая такой механизм реализует. Здесь могут возникать административные расходы с точки зрения платформы в плане коммуникации с самозанятыми по поводу корректности удержаний и так далее. В целом такие коммуникации ведутся постоянно по другим вопросам. Глобально, кажется, это удобно для всех участников. У водителя в принципе может возникать недовольство, как и у любого плательщика, в момент, когда он платежку отправляет. Но в любом случае, кажется, недовольства будет больше, если он просрочит уплату этого налога, а большинство водителей и в целом налогоплательщиков у нас добросовестные и хотят корректно исполнять свои обязанности».

Идея наделить все площадки, включая маркетплейсы, функциями налоговых агентов, обсуждается не впервые. Так, Минтруд еще в мае 2023 года предлагал сервисам-посредникам самостоятельно считать и отчислять налоги за самозанятых партнеров. Но у игроков рынка возникали вопросы с реализацией такого механизма. Например о том, как взымать налоги с продавцов, которые представлены на различных сервисах или имеют другие источники заработка. Генеральный директор и сооснователь Международной Ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых не уверен, что сейчас такой механизм нужен на других платформах: «Существенной разницы и какого-то оптимального решения это не принесет. Самозанятые самостоятельно оплачивают налоги в приложении "Мой налог". Приложение очень удобное, быстрое, работает очень четко, без всяких вопросов.

Если, скажем, это будет переноситься в дальнейшем на маркетплейсы, скорее всего, будет больше негативных моментов, чем положительных. Площадкам нужно подготовиться, проработать все инструменты, механизмы. Можно посчитать, какой средний доход у самозанятых. На сегодняшний день, конечно, по закону он не должен превышать годовой оборот в 2,4 млн руб.

Но если перенесется все это в совокупности на площадки, я считаю, что и маркетплейсы, и "Яндекс Такси" в данном случае окажутся в выигрыше, потому что они получат колоссальный поток денежных средств и оборот».

По последней статистике Федеральной налоговой службы, в России зарегистрировано свыше 12 млн самозанятых. При этом за время действия специального налогового режима с 2019 года их доходы превысили 5 трлн руб., а начисленные налоги составили более 200 млрд руб., сообщает ведомство.

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Анна Кулецкая