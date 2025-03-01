Мужчина погиб в ночном пожаре на Курляндской улице

Мужчина погиб в результате ночного пожара на Курляндской улице в Адмиралтейском районе. Об этом утром 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры тушения пожара в здании на Курляндской улице

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Кадры тушения пожара в здании на Курляндской улице

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, огонь охватил административное здание по адресу «Курляндская, 49» вечером 28 февраля — сигнал о произошедшем поступил в дежурную часть в 21:52. Пламя распространилось на 600 «квадратов». Из опасной зоны был эвакуирован 21 человек.

В 01:20 пожар был локализован, в 09:04 — ликвидирован, отчитались в МЧС. С огнем боролись 19 единиц техники и 80 пожарных.

Дарья Астанина