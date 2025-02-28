Пожар на Курляндской улице тушат по повышенному номеру сложности 1-БИС

Серьезный пожар произошел вечером 28 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Курляндская улица, д. 49 поступил на пульт дежурного в 21:52, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в 4-6-этажном административном здании на четвертом этаже происходит горение на площади 40 кв. метров. В 21:59 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

К ликвидации открытого огня привлечено 36 спасателей и 9 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в МЧС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Андрей Цедрик