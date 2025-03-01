В 2024 году в Сочи зарегистрировали 93 ДТП с участием детей

В 2024 году в Сочи произошло 93 ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На совещании, посвященном профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, были представлены данные о ДТП с участием детей за 2024 год и начало 2025 года. Согласно статистике, в прошлом году сотрудники ГАИ зарегистрировано 93 ДТП с участием несовершеннолетних, из которых 22 аварии произошли по вине самих детей. В 2025 году произошло 17 происшествий, в которых 18 детей получили травмы.

В прошлом году инспекторы зарегистрировали семь аварий с участием подростков, которые управляли средствами индивидуальной мобильности (СИМ), из которых четыре инцидента произошли по вине несовершеннолетних.

В ходе обсуждения участники совещания определили ключевые задачи и методы сотрудничества образовательных учреждений и представителей ГАИ для снижения числа случаев гибели и травмирования детей на дорогах.

Мария Удовик