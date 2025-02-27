Америке не верят на слово

27 февраля комиссия Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ провела расширенное заседание, в ходе которого сенаторы и депутаты Госдумы обсудили сдвиги в «информационном ландшафте» Запада. Парламентарии сошлись во мнении, что наметившаяся нормализация отношений между Россией и США еще не говорит о пересмотре глобальной стратегии, направленной на продолжение «новой холодной войны», а также призвали россиян не впадать в «наивный оптимизм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Три ключевых сдвига перечислил председатель комиссии Алексей Пушков. Первый — это признание западными СМИ невозможности победы Украины. Второй — признание того, что Украина является «государством-клиентом» Запада, то есть несамостоятельным игроком. И, наконец, третий — это осознание коррумпированности украинского режима.

Однако все эти сдвиги пока касаются только освещения ситуации на поле боя, продолжил господин Пушков: «Пересмотра стратегии Запада, прежде всего Евросоюза, не наблюдается. Трамп (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”) — это отдельная история, и даже в американских СМИ к нему относятся как к некой аберрации». По словам сенатора, необходимость и неизбежность «новой холодной войны» по-прежнему никем на Западе не ставится под сомнение: «Поддерживается картина глобального противостояния мировой демократии, куда по непонятным причинам включается Украина, и мирового авторитаризма».

Алексей Пушков признал, что западные установки подвержены «эрозии», приведя в пример падение уровня доверия американцев к медиамейнстриму с 72% до 31% за последние 20 лет.

Но предупредил, что говорить об «информационной революции» на Западе преждевременно, ведь СМИ по-прежнему играют ключевую роль в продолжении «ледяной войны»: «Соглашение по Украине не приведет к моментальной разрядке. Если разрядка и будет, то только со Штатами. Насколько долго — вопрос внутренней американской политики».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский посетовал на «наивный оптимизм» российских журналистов, которые после первых российско-американских контактов стали задаваться вопросом, «когда вернется долгожданный Instagram, Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”), когда же разблокируют YouTube».

По словам Сергея Боярского, у каждой из перечисленных платформ были «свои причины замедления или ухода с рынка», которые «никак не связаны с политикой».

Все претензии к ним — от отсутствия локализации персональных данных до ангажированной поисковой выдачи и отказа удалять запрещенный контент — сохраняются, поэтому «ни о каком сближении позиций речи пока не идет», заверил депутат: «У нас было три года, чтобы снять розовые очки и понять, что в цифровом пространстве с нами по-настоящему дружить никто не хочет».

Господин Боярский напомнил, что российские соцсети проделали колоссальную работу по импортозамещению сервисов, которые «хлопнули дверью и ушли, либо капризничали, либо не обслуживали собственные серверы», поэтому задача властей теперь заключается в том, чтобы обеспечить их протекцию. «Благо с цифровым суверенитетом у нас все в порядке с точки зрения государственных услуг. А уж с видеоплеером и мессенджером как-нибудь разберемся»,— добавил он.

Резюмируя, депутат призвал россиян «не впадать в наивный оптимизм»: «Я не жду резкого потепления в цифровой сфере».

Черту под обсуждением подвела официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, которая присоединилась к прозвучавшим в адрес россиян предостережениям по поводу «ложного оптимизма». Она также сравнила западные медиа с «информационными щупальцами», которые вмешиваются во внутренние дела других государств и занимаются «информационно-политическим газлайтингом».

Андрей Прах