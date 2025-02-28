Грузия расторгла соглашение с СНГ об обмене научно-технической информацией

Грузия вышла из договора об обмене научно-технической информацией со странами СНГ. Распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Документ опубликован на сайте правительства Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Прекратить для Грузии действие соглашения "О межгосударственном обмене научно-технической информацией" от 26 июня 1992 года»,— говорится в распоряжении, которое было опубликовано сегодня, 28 февраля.

Распоряжение постановляет МИД Грузии известить о разрыве договора президента страны, парламент, а также исполком СНГ, следует из документа.

Грузия объявила о выходе из СНГ 18 августа 2008 года и покинула содружество через год. ТАСС со ссылкой на генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева сообщал, что на октябрь 2024 года Грузия сохранила участие в 34 соглашениях, регулирующих отношения в экономической сфере. Господин Лебедев тогда сказал, что кооперационные связи нужны не только Грузии, но и другим странам СНГ.

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