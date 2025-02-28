Путин подписал закон о сроке до пяти лет за порчу имущества по мотивам ненависти

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если преступление совершено по мотивам ненависти или вражды. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно действующему законодательству, лишение свободы на срок до пяти лет предусмотрено за уничтожение или повреждение имущества с крупным ущербом, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Аналогичное наказание применяется, если действия привели к смерти человека по неосторожности или иным тяжким последствиям.

Новые поправки дополняют состав преступления, вводя мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также вражды в отношении социальной группы. В таких случаях виновному также грозит до пяти лет лишения свободы. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

В среду, 26 февраля, поправки одобрил Совфед. Их разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Свою инициативу они аргументировали случаями порчи имущества с символикой СВО.