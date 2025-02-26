Совфед одобрил поправки об ужесточении наказания за уничтожение символики СВО

Совет федерации на заседании сегодня, 26 февраля, одобрил поправки в ст. 167 Уголовного кодекса (УК). Согласно этим изменениям, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» станет отягчающим обстоятельством и повлечет наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»), был принят Госдумой во втором и третьем, окончательном, чтении 19 февраля. По мнению его авторов, порча имущества по «экстремистским» мотивам является не менее опасным деянием, чем преступления, совершенные из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ — до пяти лет лишения свободы), и должны наказываться соответствующе. Сейчас за порчу имущества по политическим мотивам можно получить наказание от штрафа 40 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что в российских регионах получили распространение «случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении этой операции».

Божена Иванова