Аксайская ООО «Рем-Сервис» выплатила долг «ЮСК» и спасла компанию от банкротства

Донской Арбитраж прекратил рассмотрение дела о признании аксайского ООО «Южная сервисная компания» банкротом. Суд постановил, что требования кредиторов организации удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разбирательство в отношении ООО «ЮСК» началось в 2020 году, когда с иском в суд обратилась ООО «Эксплуатация и ремонт домов» с требованием в 400 тыс. руб. Позже число кредиторов увеличилось: среди прочих, Вячеслав Гогулин потребовал вернуть ему 12,6 млн руб., ООО «Аксай-Стандарт» — более 5 млн руб.

Однако в 2025 году другая аксайская ООО «Рем-Сервис» взяла на себя обязательство выплатить долги кредиторов. Согласно данным портала Rusprofile, «ЮСК специализируется на подготовке стройплощадок», «Рем-Сервис» — на проведении строительных работ. Обе компании на рынке более 15 лет.

Дмитрий Ковалевский