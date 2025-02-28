Reuters: новый глава ФБР хочет привлечь UFC к тренировкам агентов

Новый директор ФБР Кэш Пател хочет привлечь тренеров из Ultimate Fighting Championship (UFC) к занятиям агентов по боевым искусствам и самообороне. Об этом агентству Reuters рассказали источники, знакомые с инициативой руководства спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэш Патель

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Кэш Патель

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

По словам собеседников агентства, господин Пател поделился планом в среду, 26 февраля, во время первой видеоконференции с руководителями полевых отделений ФБР. Они отметили, что агенты спецслужбы назвали идею «сюрреалистичной» и «безумной». При этом представитель UFC сообщил, что не знает о сделке с ФБР. В спецслужбе ситуацию никак не комментируют.

Источники добавили, что на эту идею Кэша Патела вдохновил его нынешний заместитель и поклонник UFC Дэн Бонджино. 24 февраля его назначил на эту должность президент США Дональд Трамп.

После назначения Дэна Бонджино в руководство ФБР вошли два человека, которые никогда не были агентами спецслужбы. В первый день на посту, 20 февраля, Кэш Пател пообещал распустить офис ФБР и открыть на его месте музей «глубинного государства».