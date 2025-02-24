Заместителем директора ФБР стал правый подкастер

Бывший телеведущий Fox News, а ныне популярный правый подкастер Дэн Бонджино назначен заместителем директора ФБР. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Witte / AP Фото: Brian Witte / AP

Роль заместителя директора не требует утверждения Сенатом. По информации газеты The New York Times, в ФБР с недоверием отнеслись к выбору руководителей. В прошлом управленцев выбирали из старших агентов с большим опытом работы.

После назначения Дэна Бонджино ФБР впервые возглавили два человека, которые никогда не были агентами, но являются сторонниками Дональда Трампа. Ранее само агентство возглавил Кэш Патель, бывший член Палаты представителей и давний критик Министерства юстиции. Господин Патель обещал в первый же день на посту разогнать офис ФБР, открыть на его месте музей «глубинного государства», а 7 тыс. сотрудников отправить по Америке гоняться за преступниками.

Подробнее о команде Дональда Трампа,— в спецпроекте «Ъ».