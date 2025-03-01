ЦФА приравняют к облигациям

Финансовые регуляторы поддерживают идею об учете доходов и расходов по «долговым ЦФА» в общей базе по налогу на прибыль организаций. Изменения планируется внести в законодательство и тем самым убрать регуляторный арбитраж. Участники рынка с оптимизмом оценивают инициативу и считают, что она послужит драйвером к росту. Однако эксперты указывают, что на рынке ЦФА необходимо решить и другие проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минфин и Банк России поддерживают идею учета доходов и расходов по цифровым финансовым активам (ЦФА), которые используются для привлечения финансирования с рынка, в общей налоговой базе. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. «По этим "долговым ЦФА" мы готовы расходы, доходы… учитывать в общей базе по аналогии с тем, как это сейчас происходит по процентам по кредитам в банках, по процентам по облигациям»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»). Для других видов ЦФА это станет возможным только после появления отраслевого регулирования. Пока же такие активы будут учитываться отдельно, отметил господин Сазанов. В настоящее время операции со всеми ЦФА учитываются отдельно, что делает их менее выгодными по сравнению с обычными займами.

ЦФА — это финансовый инструмент, который удостоверяет цифровые права (денежные требования, возможность осуществления прав по ценным бумагам, участие в капитале и т. д.). Исполнение условий сделки обеспечивает смарт-контракт. ЦФА имеют право размещать операторы информационных систем. В реестре ЦБ зарегистрировано 14 операторов, включая «Атомайз», Сбербанк, Альфа-банк, НРД, СПБ Биржа и др. По данным Банка России, в 2024 году было размещено около 700 выпусков ЦФА на сумму 450 млрд руб. На начало 2025 года в обращении находились ЦФА на сумму более 270 млрд руб.

Подобных изменений участники рынка ждали давно (см. “Ъ” от 12 декабря 2023 года, 18 декабря 2024 года), поэтому позитивно отреагировали на слова замминистра. «Эта инициатива является решением одной из наиболее болезненных проблем рынка ЦФА, поскольку этот рынок в основном долговой»,— отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Как отметили на Московской бирже (является оператором обмена ЦФА), «выравнивание налогообложения позволит повысить экономическую эффективность выпуска ЦФА для корпоративного эмитента».

Включение доходов и расходов по таким инструментам в общую базу по налогу на прибыль организаций «сделает рынок ЦФА более привлекательным для эмитентов из реального сектора, поскольку позволит им учитывать выплаты по ЦФА в составе себестоимости», указывают и на СПБ Бирже. «Когда налоговый арбитраж будет устранен, объем первичного рынка может достичь 1 трлн руб. уже в этом или следующем году»,— оценивает гендиректор «Атомайза» Алексей Илясов.

Впрочем, инициативы регуляторов еще должны обрести законодательную форму. Как отмечает старший партнер консалтинговой компании O2Consulting Татьяна Сафонова, потребуется дополнить ст. 282.2 НК РФ положением о том, что если решением о выпуске ЦФА предусмотрена выплата дохода исходя из процентных ставок, то такие доходы (расходы) признаются в общей налоговой базе. Но поскольку сейчас существует противоречие между порядком налогообложения процентов по долговым обязательствам и порядком налогообложения ЦФА на денежные требования, до внесения изменений в НК РФ Минфин «мог бы снять неопределенность, выпустив письмо, поясняющее применимость ст. 269 НК РФ к порядку налогообложения процентов по ЦФА», указывает эксперт.

При этом на рынке ЦФА остаются и другие проблемы. Руководитель дирекции цифровых финансовых активов ВТБ Сергей Рябов отмечает, что остаются ограничения для приобретения ЦФА неквалифицированными инвесторами (на 600 тыс. руб. в год), которых нет в облигациях и депозитах. Сейчас понятия «обращающиеся ЦФА» не существует в том виде, в котором этого бы хотелось инвесторам, а значит, участники рынка не могут свободно покупать и продавать такие активы, как это происходит с акциями или облигациями, полагает СЕО Tehnobit Александр Пересичан. Кроме того, остается и фрагментированность этого рынка, так как ЦФА обращаются лишь на той платформе, на которой выпущены. «Нет как такового вторичного рынка ЦФА, есть некий оцифрованный вид облигаций, которые инвестор должен держать до даты погашения»,— указывает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Ксения Куликова