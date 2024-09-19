ЦФА расширят круг инвесторов

ЦБ разрабатывает концепцию регулирования операторов информационных систем (ОИС), имеющих право выпускать ЦФА. В ней могут измениться подходы к квалификации инвесторов, приобретающих эти инструменты,— вид доступных инструментов, объемы инвестирования и другое. Помимо этого, ЦБ собирается вносить другие изменения в деятельность ОИС. Участники рынка обращают внимание, что сейчас действуют очень жесткие ограничения для неквалов в части покупки ЦФА. Однако эксперты предупреждают, что на рынке немало рисков: технологические, регулятивные и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России в настоящее время разрабатывает концепцию развития рынка цифровых финансовых активов и деятельности операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск ЦФА. В частности, планируется внести изменения в положение 5635-у, которое определяет доступные для неквалифицированных инвесторов активы на рынке ЦФА. Об этом в ответе на запрос “Ъ” заявили в ЦБ. Ранее на конференции Capital Markets заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина заявила, что положение будет переиздано в следующем году.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на конференции НАУФОР 15 мая: «Мои беседы с потенциальными инвесторами и потенциальными эмитентами показывают, что это во многом удобная форма структурирования сделок — через ЦФА».

Согласно действующему положению, сейчас только квалифицированным инвесторам доступен полный спектр выпущенных ЦФА — в частности, выпущенных по иностранному праву, с правом получения выплат, которые зависят от событий в будущем, бессрочным инструментам. Другие ЦФА неквалифицированным инвесторам покупать можно, но с ограничением по лимиту средств в 600 тыс. руб. в год.

Также Банком России решается вопрос повышения системности процедуры прекращения деятельности ОИС. Регулятор совместно с участниками рынка вырабатывает подход «к обеспечению необходимой защиты всех участников рынка (как "эмитентов" ЦФА, так и их обладателей), сохранности записей, хранящихся в информационной системе, в том числе в ситуации, когда ОИС прекращает свою деятельность».

По данным ЦБ, на середину 2024 года количество квалифицированных инвесторов составляло почти 800 тыс. человек, это менее 2% от общего числа частных инвесторов. При этом общее количество инвесторов, инвестирующих в ЦФА, составило 196 тыс. человек. Однако ЦБ не уточняет, сколько из них составляют квалинвесторы.

Ключевое ограничение, которое сейчас не устраивает опрошенных “Ъ” операторов ЦФА,— это лимит для неквалифицированных инвесторов в 600 тыс. руб. в год. Гендиректор «Атомайза» Алексей Илясов по своей клиентской базе видит достаточно много инвесторов, которые «уперлись в этот лимит с начала года». При этом в «Атомайзе» предлагают разрешить продавать неквалифицированным инвесторам долговые ЦФА со 100-процентным возвратом номинала и гарантированной доходностью, что позволяет сбалансировать риски и доходность. «С одной стороны, неквалифицированный инвестор получает фиксированную гарантированную ставку и полный возврат вложенных средств, как по депозиту. С другой стороны, за счет переменной величины, привязанной к различным базовым активам, мы можем сделать инструмент более интересным и креативным, реализовать технологические преимущества ЦФА»,— поясняет Алексей Илясов.

Участники рынка также считают необходимым доработать процесс присвоения статуса квалифицированного инвестора. Гендиректор платформы «Токеон» Максим Хрусталев указывает, что инвесторы вынуждены заново подтверждать свою квалификацию на каждой платформе и у каждого брокера. «Создание единого реестра квалифицированных инвесторов позволило бы исключить эту необходимость и увеличить присутствие квалинвесторов на разных площадках»,— считает он. Если лимит для неквалов будет повышен, то многие физлица могут предпочесть ЦФА депозитам, так как доходность по ряду ЦФА существенно выше, считает генеральный директор Tehnobit Александр Пересичан.

Рынок ЦФА является весьма перспективным и активно растет год от года, но рисков на нем не становится меньше, считают опрошенные “Ъ” эксперты. К ним относятся сложность проверки эмитентов, неизбежность дефолтов, технологические риски (всю информацию о выпуске хранит ОИС), а также регулятивные риски, считает основатель платформы токенизации Fractio Павел Федоров.

Ксения Куликова