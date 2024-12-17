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Коммерсантъ FM
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Цифровым активам разъяснили риски

ЦБ уточнил регулирование ЦФА

Центробанк разъяснил кредитным организациям, как рассчитывать риски на цифровых финансовых активах (ЦФА), а также учитывать их в нормативе краткосрочной ликвидности. Пока они не могут быть отражены как высоколиквидные активы и, по мнению экспертов, проигрывают классическим облигациям из-за отсутствия вторичного рынка ЦФА.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во вторник, 17 декабря, Банк России опубликовал разъяснение по некоторым аспектам учета цифровых финансовых активов для банков. В частности, в расчете рыночного риска и норматива краткосрочной ликвидности необходимо учитывать «содержание прав и обязанностей, лежащих в основе таких ЦФА, с использованием тех норм действующего регулирования, которые применяются в отношении финансовых инструментов, цифровыми аналогами которых являются соответствующие ЦФА». Кроме того, ЦБ отметил, что при расчете норматива краткосрочной ликвидности «необходимо определить, аналогом какого финансового инструмента является ЦФА и какие денежные потоки он создает».

Такими аналогами зачастую выступают классические облигации, структурные облигации (с привязкой выплаты дохода к стоимости базового актива), секьюритизированные инструменты (например, к пулу кредитов). В случае если не представляется возможным определить, аналогом какого финансового инструмента является ЦФА, ожидаемые оттоки и притоки денежных средств по такому виду цифровых активов следует относить к статье «Прочее». При этом регулятор обратил внимание, что на данном этапе ЦФА не соответствуют критериям включения в состав высоколиквидных активов.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 15 мая (цитата по ТАСС):

Я вижу в ЦФА большой потенциал. Мои беседы с потенциальными инвесторами и с потенциальными эмитентами показывают, что это во многом удобная форма структурирования сделок.

ЦБ ввел с 1 января 2024 года в план счетов бухгалтерского учета для банков отдельные счета для учета выпуска, покупки и выбытия ЦФА. Впервые они были отражены в отчетности на 1 февраля — почти 7,4 млрд руб. В дальнейшем их рост был неравномерным, и на 1 ноября они достигли 32,4 млрд руб. Вместе с тем их доля в общем объеме банковских активов составила менее 0,02% и даже в объеме вложений в облигации — всего 0,15%.

По данным банка России, за девять месяцев 2024 года были выпущены ЦФА на сумму почти 372 млрд руб. На 1 октября 2024 года в обращении находились выпуски на 273 млрд руб. Наиболее активными площадками, на которых размещались ЦФА, были «А-Токен» (Альфа-банк), «Атомайз», «Цифровые активы» (Сбербанк), «Мастерчейн» («Система распределенного реестра»), «Токеон» («Токены — цифровые активы», входит в группу ПСБ).

Эксперты отмечают позитивные моменты в разъяснениях регулятора для банков. Старший директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын считает, что они «ставят банки в более привилегированное положение по сравнению с другими институциональными инвесторами, нормативное регулирование которых пока не в полной мере отражает аспекты учета ЦФА». Однако, по его словам, этот инструмент проигрывает классическим облигациям с точки зрения влияния на банковские нормативы.

Эксперты указывают, что в настоящее время ЦФА являются, по сути, в основном токенизированной версией облигаций, то есть оцифрованным долгом. По словам основателя TerraCrypto Никиты Вассева, такой продукт интересен эмитентам «в основном за счет сокращения расходов и времени на выпуск, что позволяет быстро привлечь финансирование на краткосрочные и среднесрочные цели». Большинство выпусков размещается на сроки до одного года.

Однако развитие сегмента сдерживает несколько факторов. Коммерческий директор TEHNOBIT Александр Пересичан указывает, что основным препятствием является «отсутствие единой площадки с организацией вторичного рынка ЦФА, выпущенных разными ОИСами». Также на рынке пока отсутствуют и другие посредники — брокеры и маркетмейкеры. Кроме того, для неквалифицированных инвесторов есть ограничения по вложению в эти инструменты в размере 600 тыс. руб.

Эксперты отмечают и недостаточно развитое налоговое законодательство. «Необходимо налоговое выравнивание, чтобы можно было учитывать финансовые результаты от операций с ЦФА в общей налоговой базе по налогу на прибыль»,— отмечает господин Пересичан.

Максим Буйлов

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